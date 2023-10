Bocce: archiviato il '1° Memorial Mario Gioli'

Il mondo delle bocce ha ricordato, a poco più di un anno dalla scomparsa, Mario Gioli, appassionato giocatore e dirigente (era vice presidente dell'Asd Pisa Bocce). Gli appassionati pisani si sono dati appuntamento presso il Circolo La Pineta di Stagno, dove il circolo di Stagno e l'Asd Pisa Bocce hanno organizzato un torneo 'misto', facendo cimentare gli atleti partecipanti in due specialità, proprio per ricordare ed evidenziare l'ecletticismo di Mario Gioli, che apprezzava e giocava varie specialità, mostrando interesse e curiosità per tutto il variegato mondo boccistico.

Così i partecipanti al '1° Memorial Gioli' hanno disputato gare, a coppie, di Striscio, gioco tradizionale praticato da Mario Gioli in diversi pallai della provincia pisana e di Petanque, la variante delle bocce 'piccole' alla francese, praticato sul viale delle Piagge insieme al sodalizio del Pisa Bocce.

A vincere il torneo, a pari merito, sono state le coppie formate da Gabriele Bianchi ed Agnese Casini (vincitori dello striscio) e da Michele Di Ruscio e Stefano Sirianni, che hanno sbaragliato gli avversari nella petanque. Presenti alla manifestazione anche il Comitato Regionale della Federazione Italiana Bocce, con il delegato di area Stefano Bartoloni e i consiglieri regionali Enza Lombardi e Carlo Lazzeroni, e i familiari Elisabetta Majoli e Riccardo Gioli, che oltre a prendere parte al torneo, hanno effettuato le premiazioni ai vincitori.