La settimana dell'Aics: i risultati di calcio a 5, calcio a 7 e padel

Nel calcio a 5 ci sono squadre che si staccano verso l’alto. Nel girone A gli Old Star a 21 punti con 56 reti all’attivo; nel girone B Il Bokkia è in solitario a 24 punti; nel C Atletico ValGraziosa a 22 punti. Negli over 35 Asciano a punteggio pieno con 12 punti. Anche nel calcio a 7 nel Girone A l’Atletico Moggino ha 21 punti; nel B a 18 punti 2 squadre Sampsbornia e Unipi FC; nel girone C i VIP guardano dall’alto dei 21 punti. Negli Over 40 sempre vittoriosi Lixfatti e La Corte Tre Colli a 21 punti. Nel Padel Pisa Team vince sempre ed è primo a 18 punti.

CALCIO A 5

Girone A del lunedì (8° giornata) 12 dicembre. Nel girone risalta la valanga di gol in 3 partite. A Zambra Enrico team ne fa 13 contro l’Aquila Nera che ha cercato di non mollare con 8 reti. Ai Mortellini Cenaia batte per 12 a 8 i Leoni di San Marco mentre a Oratoio Punto Radio insacca 12 volte la porta di Wombat United che risponde con 6 reti. Anche a Metato non scherzano Bargigroup batte per 9 a 3 Gli Scappati di casa. Al Five to five un 5 a 3 degli Old Star su La Scepre, ad Asciano I Passi per un gol superano il Costa Rica (5 a 4). I Local Only Tirrenia calano il Poker su Team Chiappetto. In classifica gli Old Star dall’alto dei 21 punti con 56 reti, a 19 troviamo Local Only Tirrenia 55 reti e Enrico Team. Con 18 punti troviamo Punto Radio che ha la migliore differenza reti con 58 reti realizzate (i migliori) e 25 subite. Costa Rica dopo la sconfitta si ferma a 16. Fra i marcatori vola Durmishi Azem con 22 reti (Aquila nera), a 15 troviamo Kulla (old Star) e Sibilia (Cenaia).con 14 reti Gaffino, Mazzotta e Novelli. Fra i portieri segnalati Carnigiani Donald (Bargi group), Baroni Nicolò (Local Only Tirrenia) e DiDio Busa Alessandro (Costa Rica).

Girone B del martedì (8° giornata) 13 dicembre. A Metato gol a ripetizione. Il New Team travolge FC Molina 15 a 6 mentre il Bokkia ne insacca 11 nella porta del Real Alcolizzati che si fermano a 2; al Five to Five il San Martino si accontenta del pareggio con Incasa24ore.it (5 a 5) mentre Scarpellini edilizia vince 5 a 3 su Leoni di San Marco; Il Sailpost impone la seconda sconfitta al Nodica Imputte (9 a 6). Ai Mortellini Morka Pisa vince su PatatinaiKos 3 a 1 mentre a Oratoio Birrareal supera per 7 a 5 il Casino dei Nobili. In classifica Bokkia in solitario a 24 punti lascia Nodica Imputte sconfitto a 18 punti si fa raggiungere da Scarpellini Edilizia: Casain24ore a 17 punti mentre a 16 si inserisce Sailpost. Fra i marcatori in testa Francesco Bozzi a 27 reti del San Martino Ulmiano con una difesa però a maglie larghe con ben 71 gol subiti. 20 reti per Costantine Georgian (New Team); a 19 Bartalini (Sailpost) e Tavano (Bokkia), 18 gol per De Marco (Birrareal), 17 per Felice (Sailpost). Fra i portieri troviamo Paolicchi Enrico (Scarpellini Edilizia) con solamente 25 reti subite, meglio ha fatto la difesa del Bokkia con venti reti al passivo. Da rilevare la buona prestazione di Tognarelli Alessio (Casain24ore.it) con 33 reti in porta.

Girone C del giovedì (8° giornata) 15 dicembre. Ad Asciano, Atletico Valgraziosa fa pesare la migliore preparazione sul QDC (13 a 3), Ema safety solutions di misura su Birrareal (4 a 3) mentre pareggio ad alta quota fra GP The Butcher e Kukes (6 a 6) che accontenta nessuno. A Oratoio Scintilla, Reedha che allunga il passo in classifica con una cinquina sul Bar sport con il solo gol della bandiera, modesto pareggio fra Rinascita popolare e 2000 sbuccia Patate (2 a 2), mentre lo Zambra ne fa scivolare 10 in porta contro WLF che fa 4 reti. Ai Mortellini un 3 pari fra Nepi Bar e Planasia. In classifica Atletico Valgraziosa a 22 punti subito dietro a 21 Reedha FC, Bar Sport e Ema Safety Solutions a 16 punti, a 15 lo Zambra, Fra i marcatori abbiamo i gemelli del gol della Valgraziosa Alessio Bonanni 27 reti e Matteo Togneri 22 e con un attacco della squadra da 83 reti. A 21 gol Pierluca Morganti (Reedha), a 20 Foschi, a 19 Naseddu, a 18 Lazzara. Fra i portieri si evidenzia Marco Pagni (Bar Sport) mentre Magnozzi Alessandro si fa notare fra i pali del Reedha con solamente 19 reti subite. Se la cava anche Gaudioso Michele del Nepi Bar con 20 reti subite.

Over 35 Top six 4° giornata. A Zambra Il Birrareal si beve 8 a 2 Ilcalcettomeritarispetto e magari anche giocarlo con più grinta. A Oratoio il Circolo Il Tranviere vince 6 a 3 sulla Vecchia Guardia mentre Asciano salta la Scepre 5 a 4. In classifica, Asciano a punteggio pieno 12 punti mentre La Scepre alla sua prima sconfitta e Birrareal sono a 9 punti. Fra i marcatori Carignani Cristian (La Scepre) è primo con 9 reti, con una meno a 8 c’è Papaccio Alessio del Circolo Il Tranviere. Con 6 gol Lombardo (Asciano) e Lotti (Vecchia Guardia). A 0 punti Vecchia Guardia e Ilcalcettomeritarispetto.

CALCIO A 7

Girone A del lunedì (8° giornata) 12 dicembre. A Limiti Pontasserchio, grossa occasione sprecata dall’Avane che nello scontro diretto perde 2 a 5 contro Atletico Madrink e si fa raggiungere a 16 punti dove si inserisce anche la Pugnanese vittoriosa per 5 a 2 sulla Compagnia degli Arancini. A Oratoio L’Atletico Moggino non dà scampo al Gruppo sportivo Alberone vincendo 11 a 3 mentre il Santermete City per un solo gol cede all’Arci Casciavola (4 a 3). A Calci l’Atletico Valgraziosa vince 4 a 2 sul Porta a Piagge mentre sul campo del Cep per un solo gol (3 a 2)la Popolare Cep ha la meglio sullo Zambra. In classifica L’Atletico Moggino con l’unica sconfitta alla 4° giornata vs Popolare Cep, ha 21 punti; a 18 Atletico Valgraziosa, a 16 punti Atletico Madrink, Pugnanese, Avane e Popolare Cep, A zero punti ancora il Gruppo sportivo Alberone. Fra i marcatori sulla vetta Alessandro Piletti (Atletico Moggino) con 17 reti, a 13 Matteo Aufiero (Pugnanese), a 12 reti si collocano Contini (A. Madrink) e Stefanelli del Santermete City. A 11 gol Santi per la Popolare Cep. Fra i portieri in evidenza Di Scalso e Franchi della Pugnanese con 20 reti subite la seconda migliore differenza gol del girone.

Girone B del martedì (7° giornata) 13 dicembre. Al Don Valerio Cei di Limiti ASD Pontasserchio fa poker con Twenty Peroni (4 a 1) mentre L’Atletico BLM asfalta 7 a 2 Quelli del Circolino. A Oratoio l’Unipi con una doppietta supera Atletico Servidibacco mentre Pro Secco si beve 6 a 0 Atletico Ricci. Ai Mortellini Sampsbornia punteggio tennistico 6 a 0 su ASD Longobarda. Per la classifica accoppiata a 18 punti per Sampsbornia e Unipi FC, A16 Atletico BLM e a 15 punti Pro Secco; Il Pontasserchio aggancia a 10 punti i Servidibacco sconfitti. Per i marcatori in testa Nico Pulga (Atletico BLM) con 10 reti, a 9 Nunzio Capuano (ASD Longobarda), con 8 gol Buonocore (Sampsbornia), Matteoni (Pro Secco), Piscopiello (Unipi FC),Scala (Prosecco). Per gli estremi difensori si evidenzia Marco Bacci dell’Atletico BLM, Luciano Pili (Unipi FC), Ciardelli(Sampsbornia).

Girone C del mercoledì (9° giornata) 14 dicembre. A Oratoio il Vecchiano in discesa nella classifica perde contro La Scepre 1 a 6 mentre il Visignano ha la meglio su TU MA 5 a 1. Al Don Valerio Cei di Limiti, City surf va alla gogna in Piazzetta con L’Atletico (7 a 2). Ai Mortellini i VIP fanno festa con 12 reti sui Darby Devils che ne fanno 4 mentre ai Totani bastano 2reti per battere i Rayo Pellicano che ne fa una. I Celestini fanno un brutto scherzo in casa della US Calcesana battendoli 3 a 2. In classifica i Vip guardano tutti dall’alto dei 21 punti seguiti da Visignano con 18 e Atletico Piazzetta con 17 punti. Fra i marcatori Alessio Del Sarto tiene alto il nome della ASD Vecchiano con 12 reti mentre a 11 troviamo Vittorio Gesi dei Celestini e Mirco Pulga dei Vip. 9 reti le hanno raggiunte Bortone, Landi, Laplatney e Paoletti. Per i portieri ancora Tozzi per ASD Vecchiano e segnalazioni di simpatia per Nicolò Mercaraglia di TU MA. Segnalazioni anche per Moschini (US Calcesana).

Over 40 calcio a 7 girone unico 7° giornata. A Pontasserchio Il Real Colle Tenuta Maria Teresa ha tentato di superare in classifica Lixfatti ma ha dovuto cedere per una sola rete (3 a 4 mentre il Real 2002 ha avuto la meglio per 5 a 4 sul Dlf Pisa. A Calci La Corte Tre Colli ha vinto con un secco 3 a 0 su AC Bianchi. A Oratoio Santermete punisce Il Tuning Over40 7 a 2 mentre la partita Riglione 2017 vs Informamentis è stata sospesa. Ai Mortelliniil Bar Capatosta sovrasta il Vecchio Gagno 7 a 2 mentre Il Planet Immobiliare atterra la 46° per 3 a 0. In classifica a punteggio pieno a 21 La Corte Tre Colli e Lixfatti, distaccate a 16 Real Colle TMT e Planet Immobiliare, a 15 punti Real 2002. Fra i marcatori per ora irrangiungibile Francesco Bozzi con 21 reti, Perjoni Arian (Real 2002) a 12, con 11 reti NiKolli AleKs (Santermete). Per i portieri merita di essere segnalato Donald Canigiani 21 reti subite per Planet Immobiliare e anche Gabriele Venturini (Bar Capatosta) terzo in graduatoria con 19 reti subite. Nicola Coppo (Lixfatti) e Baudone Andrea (La Corte Tre Colli) sono al top con appena 12 reti subite.

PADEL

Girone Wimbledon 6° giornata. Al Padel House Il Bagno imperiale non lascia un gioco all’Aston Birra (2 a 0). Al Padel Hero il Microclima fa sudare lo SharK concedendogli appena due giochi (6-1, 6.1), Le Pantere Nere non danno scampo alla Stella Rossa (6-4, 6-0). Al Padel club di Asciano 3 partite: il Lunedì Faicometipadel dopo aver perso il primo set per 6 a 1 tentono una rimonta ma si fermano 5 a 7 contro il Puma team. Martedi tutto facile per Beerbantelli 2 a 0 su 2Erre (6-2,6-3). Giovedi il Pisa Team si prende i due set lasciando 3 giochi a Spadel men (6-2,6-1). In classifica Pisa Team in testa a 18 punti, a 15 Puma Team Beerbantelli, 4 squadre a 12 punti Microclima, Bagno Imperiale, Pantere Nere e Spadel Men. Ancora a zero Shark e Faicometipadel.