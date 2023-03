La settimana dell'Aics: i risultati di calcio a 5, calcio a 7 e padel

CALCIO A 5

GIRONE A del lunedì. 13 marzo (19° giornata). A Pisanello un pareggio ad alta quota, è 9 a 9 fra La Scepre e Aquila Nera, entrambe le squadre a 31 punti. Il fatto più appariscente è il primo punto dei Leoni di San Marco che hanno pareggiato per 5 a 5 con Bargigroup. Per finire con i pareggi ai Mortellini un poco entusiasmante 3 pari fra Scappati di casa e Local Only Tirrenia (41p). Enrico Team in testa a 49 punti insieme ad Old Star, fa full (5 a 0) contro Costa Rica mentre Old Star vince 8 a 5 sul Cenaia. Punto Radio (48p) non perde contatti e va a vincere al Five to Five contro i Passi per 9 a 4. Team Chiappetto 128 con 15 punti vince 5 a 4 su Wombat United fermandolo a 17. Fra i marcatori arrotonda a 70 reti Durmishi (Aquila Nera), una coppia Old Star, 48 gol per Mazzotta e 37 per Kulla. Con 43 reti troviamo Gaffino (Enrico Team). Novelli 34 e Costagli con 28 reti danno il loro contributo a L.O. Tirrenia. A 31 gol Sibilia (Cenaia)

GIRONE B del martedì. 14 marzo (19° giornata). Nodica Imputte terza a 43 punti, ha faticato più del solito per avere la meglio (6 a 5) su New Team: sempre a Pisanello Casain24ore.it al vertice con 48 punti ha vinto senza affanno sul Birrareal(5 a 2) che si ferma a 36. Bokkia secondo a 47 punti ha prevalso 7 a 4 contro Morka Pisa. A 36 punti si ferma anche Sailpost che ha la peggio per 4 a 6 su Real Colizzati (26p). A Metato partita d’orgoglio per il San Martino Ulmiano che supera i Leoni di San Marco per 12 a 9. A Oratoio Casino dei Nobili avanza a 28 punti per aver vinto 6 a 3 su F.C. Molina ultima a zero punti mentre per una sola rete PatatinaiKos ha la meglio su Scarpellini Edilizia. Fra i marcatori 69 reti per Francesco Bozzi (San Martino); con 20 reti meno Bulfeiu Cosmin (New Team). Con 48 gol De Marco del Birrareal, 37 ne ha realizzati Tozzi del Nodica Imputte, 35 reti per Gabbani dei Leoni di San Marco e 34 ne insaccate in porta Giustini (Sailpost). Sotto di una rete a 33 Costantine (New Team)

GIRONE C del giovedì. 16 marzo (19° giornata). Atletico Valgraziosa (il Napoli del Girone) 55 punti a 11 punti sulla seconda Reedha F.C., ha vinto 6 a 3 contro 2000 Sbuccia Patate. Nepi Bar si è fermato a 39 punti per aver perso contro Rinascita Popolare (32p). A Oratoio Reedha ha avuto la meglio su Wlf per 7 a 3. Interessante a centro classifica, Bar Sport a 30 punti ha avuto la meglio 8 a 6 su Kukes fermato a 25. Mezzo passo falso per lo Zambra (32 punti) che contro il Birrareal penultimo a 13 punti ha pareggiato 3 a 3. Al Five to Five, Planasia vince 4 a 3 contro The Butcher. Fra i marcatori ancora la coppia della Valgraziosa Bonnani 56 reti e 42 per Togneri. Per Kukes ne ha realizzate 47 Marco Naseddu. Bar Sport ha il contributo di Luca Foschi con 46 gol. Con 38 gol troviamo Morganti del Reedha FC. A 32 reti 3 giocatori: Carugini dello Zambra, Lazzara (The Butcher) e Lotti (Wlf).

GIRONE Over 35 Top Six (14° giornata). Si fa notare il risultato al Five to Five dove l’Asciano ora a 35 punti ha fatto lo sgambetto a La Scepre vincendo 3 a 2 e fermandola a 36 punti. Ai Mortellini il Birrarealover 35 (25 p) ha avuto la meglio 3 a 1 su il Calcettomeritarispetto. L’incontro Vecchia Guardia vs Circolo il Tramviere non è stato disputato

CALCIO A 7

GIRONE A del lunedì. 13 marzo (18° giornata). Lascia il vertice L’Atletico Moggino (41 punti) pareggiando 3 a 3 contro il Santermete. La Pugnanese che va a 43 punti fa poker contro il Porta a Piagge (4 a 0) e anche Avane rimane al vertice a 43 punti vincendo 1 a 0 contro Popolare CEP (35p). A Oratoio innocuo pareggio fra Zambra e Arci Casciavola (5 a 5). A Calci l’Atletico Valgraziosa (28 p) non ha problemi su GS Alberone (5 a 2). L’Atletico Madrink a 40 punti anche se per un solo gol (3 a 2) supera La Compagnia degli Arancini. Fra i marcatori in testa Matteo Aufiero della Pugnanese con 31 reti (potrebbe realizzarne di più anche in altri contesti), al secondo posto con 29 gol troviamo Alessandro Piletti (Atletico Moggino) e Nico Santi Popolare Cep. Contini con 25 reti da un aiuto all’Atletico MadrinK mentre Carugini ne ha fatti 21 nello Zambra.

GIRONE B del martedì. 14 marzo (16° giornata). Sampsbornia a 42 punti ha battuto 8 a 1 la Asd Longobarda mentre all’ Atletico BLM a 43 punti sono bastate 3 reti per superare Quelli del Circolino. Nella seconda metà della classifica tiene testa a 18 punti ASD Pontasserchio che ha battuto Twenty Peroni 6 a 2. A Oratoio, ProSecco che a 36 punti può ancora sperare, insacca 6 reti nella porta dell’Atletico Ricci che ne fa una. Passo falso per Unipi FC a 31 punti che perde per 0 a 2 contro Atletico ServidiBacco che di punti ne ha 17. Fra i marcatori Nico Pulga (Atletico BLM) 26 reti, Prosecco ne inserisce 2, Alessandro Matteoni a 23 reti e Antonino Scala a 17. Ben 3 giocatori per Sampsbornia con Gafforio 15 reti, Buonocore e Mirigliani 14. Con 13 gol Falconetti (Atletico BLM). 12 gol ne ha realizzati Piscopiello (Unipi FC).

GIRONE C del mercoledì. 15 marzo (18° giornata). Anche nel calcio a 7 c’è il Napoli del Girone C. Con 51 punti al Don Valerio Cei di Pontasserchio ha ancora vinto, questa volta contro ASD Vecchiano con un perentorio 7 a 1. Al secondo posto a 35 punti 2 squadre, La Scepre che ha battuto i Celestini 3 a 2 e Atletico Piazzetta che ha superato 3 a 0 il Rayo Pellicano. Pareggio di bassa classifica fra TU MA e Darby Devils (4 a 4). In casa la US Calcesana ha fatto Poker lasciando a 0 il City Surf. A Limiti FC Totani ha avuto la meglio per 4 a 2 sul Visignano. Fra i marcatori l’onnipresente Nico Pulga (VIP) con 36 reti. I Celestini hanno il gran contributo di Vittorio Gesi con 35 reti, 34 gol sono stati realizzati da Matteo Landi (La Scepre) e scendiamo a 23 con Paoletti (Atletico Piazzetta).

GIRONE Over 40 (18° giornata). Al Don Valerio Cei di Limiti in evidenza la combattuta partita fra i pontasserchiesi del Tuning Over 40 e Planet Immobiliare. Il Tuning ha prevalso per 6 a 5 mantenendo il 5° posto in classifica portandosi ad un punto dal Planet. A Oratoio La Colle Tre Colli batte Informamentis 7 a 1 e mantiene la testa della classifica con 48 punti. Lixfatti a 39 punti si è arreso al Bar Capatosta (26 p) per 1 a 2. Real Colle TMT(36p) ha messo a terra la ASD 46° per 5 a 1. Santermete a metà classifica 26 punti asfalta 8 a 2 Edil ATL Riglione. Vecchio Gagno 23 punti si allontana da DLF Pisa battendolo 4 a 3. Fra i marcatori il bomber Francesco Bozzi 41 reti per Real Colle Tenuta Maria Teresa. A distanza a 28 reti Ademaro Meucci del Planet Immobiliare. 3 giocatori con 24 gol: Leoncini (La Corte Tre Colli). Nikolli (Santermete) Perjoni (FC Real 2002). In aiuto a Bozzi, Marco Di Candia con 22 reti e Cionini 17. Con 18 gol Giusti (Planet Immobiliare) e Salcioli (Dlf Pisa).

PADEL GIRONE WIMBLEDON

Al Padel Hero Cep , 2Erre (21p) fa lo sgambetto a Puma Team per 2 a 0. Dopo il primo set vinto per 6 a 3 nel secondo Puma Team forte anche della classifica che lo vedeva a 33 punti ha tentato il recupero per poi cedere 5 a 7. Clamoroso la Stella Rossa vince il primo set 6 a 3 ma trova un orgoglioso Pisa Team in testa alla classifica (36p) che pareggia nel secondo per 6 a 4. Nel terzo set Stella Rossa non gli lascia nemmeno un game (6 a 0). Anche Beerbantelli secondo a 33 punti soccombe al Bagno Imperiale. Dopo un conteso primo set a favore degli imperiali (7-5) il Bagno Imperiale non vuol più rischiare e chiude (6-3) per il definitivo 2 a 0 portandosi a 30 punti. Al San Giuliano Padel Aston Birra 2 a 0 su Shark parziali (6-3, 7-5). Le Pantere Nere lasciano solamente due game a Faicometipadel (6-1,6-1). Spadel Men a 33 punti ribadisce la sua superiorità vincendo 2 a 0 su Microclima (6-3,6-2) che rimane a 27.