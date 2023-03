La settimana dell'Aics: i risultati di calcio a 5, calcio a 7 e padel

CALCIO A 5

GIRONE A del lunedì. 20 febbraio (16° giornata). Ad Asciano clamoroso risultato il portiere DiDio Busa mette la saracinesca e il Costa Rica batte 11 a 0 i Leoni di San Marco. Al Five to five Punto Radio mette in fuga Gli Scappati di casa (4 a 0). Forte risultato di Aquila Nera su Bargigroup (8 a 4).Ai Mortellini Old Star prevale per 5 a 3 su Local Only Tirrenia mentre Cenaia fa poker su Team Chiappetto. A Oratoio è mancata la partita I Passi vs Enrico Team. In classifica in testa in due a 40 punti Enrico Team (una partita in meno) e Old Star. Punto Radio non molla a 39; a 34 punti Local Only Tirrenia. Fra i marcatori Durmishi (Aquila Nera) sempre piu in alto a 56 reti. Mazzotta (Old Star) con 40; 35 gol per Gaffino (Enrico Team)

GIRONE B del martedì. 21 febbraio (16° giornata). Al Five to five passo falso di Nodica Imputte che per una rete cede a Casain24ore.it (3 a 4) mentre i Leoni di San Marco ne prendono 7 da New Team (7 a 1). A Oratoio innocui pareggi. San Martino sorprendente su Scarpellini Edilizia (5 a 5) mentre è 6 pari fra Sailpost e PatatinaiKos. A Metat il Casino dei Nobili prevale su Real Colizzati per 5 a 3 mentre il Bokkia fa poker con il Molina (4 a 0).Ai Mortellini Zara Birrareal con 9 reti contro 4 fa fuori Morka Pisa. In classifica 39 punti per Casain24ore.it che lascia Nodica Imputte a 34. Bokkia è secondo a 38 punti. Fra i marcatori continua la marcia in testa di Bozzi Francesco con 51 reti, Bulfeiu Cosmin del New Team con 44 gol e De Marco Samuel del Birrareal a 41

GIRONE C del giovedì. 22 febbraio (16° giornata). L’Atletico Valgraziosa con 46 punti guarda tutti dall’alto andando a vincere 7 a 4 contro Vlf mentre Nepi Bar resiste a 36 battendo 7 a 4 The Butcher. Reedha sta sotto di un punto a 35 andando a asfaltare per 12 a 1 Qdc. Non molla nemmeno lo Zambra a 28 battendo 4 a 2 il Planasia. Il Birrareal vince 7 a 5 su Kukes mentre Bar Sport incredibilmente cede al 2000 Sbuccia Patate 3 a 7. Lotta fino all’ultimo gol di Rinascita popolare che prevale 7 a 6 su Ema Safety Solution. Fra i marcatori l’accoppiata che fa forte il Valgraziosa Alessio Bonanni (48) e Matteo Togneri (38). Al secondo posto con 43 gol Marco Naseddu dei Kukes. A 36 reti troviamo Luca Foschi del Bar Sport e Pierluca Morganti (Reedha).

Girone Over 35 Top Six (12° giornata). La ASD La Scepre mortifica per 13 a 3 il Birrareal over35 tenendo il vertice della classifica con 30 punti. La AFM Asciano gioca in casa e prevale 6 a 3 sulla Vecchia Guardia mantenendosi a 26, a 4 punti da La Scepre. Il Circolo il Tranviere fatica con Il Calcettomeritarispetto prevalendo per un gol (5 a 4). Fra i marcatori si evidenzia Marco De Vincentis con 26 reti e Miki Nanniperi con 21 entrambi de La Scepre. Ancora a 21 reti Alessio Papaccio (il Tranviere). 12 gol per Tramagli de La Scepre.

CALCIO A 7

Sosta del campionato ma non del calcio. La scorsa settimana si sono giocate le partite di Champion, Europa League e Coppa Italia e le qualificazioni si sono basate sulla posizione in classifica.

CHAMPIONS LEAGUE. Ottavi di finale. Le vincenti in Champions, le perdenti in Europa League. Ottavo A: Atletico Moggino - Celestini 8 a 4. Ottavo B AC Avane per un gol in più passa il turno (4 a 3) contro Atletico Blm. Ottavo C Atletico Piazzetta con un netto 3 a 0 ferma il turno ad Asd Pontasserchio. Ottavo D poker dell’Atletico Madrink contro Pro Secco (4 a 1). Ottavo E, la Pugnanese ne insacca 4 contro Sampsbornia che ne fa 2. Ottavo F, UnipiFC riesce ad avere la meglio su Asd Vecchiano per 4 a 3. Ottavo G i Vip senza problemi su Atletico Valgraziosa (3 a 0). Ottavo H Partita combattuta che finisce 5 pari. Prevale il Visignano dopo i rigori ad oltranza (9 a 7)

COPPA ITALIA. Quarti. Calcesana contro Atletico Servidibacco 5 a 4; La Compagnia degli Arancini sconfitta da La Scepre per 3 a 0. La ASD Longobarda per 3 a 0 fa fuori Arci Casciavola mentre City Surf bastona l’Atletico Ricci per 7 a 4.

PRELIMINARI DI COPPA ITALIA B & C. Questa la situazione: la Vincente in Coppa Italia B e la perdente in coppa Italia C. Sant’Ermete asfalta il Darby Davils per 10 a 0. Il GS Alberone chiude quelli del Circolino per 3 a 0. I Totani con un perentorio 5 a 1 vincono su Twenty Peroni. Porta a Piagge senza difficoltà su Rayo Pellicano (6 a 2). Combattuta partita fra TU MA e Zambra che finiscono 2 pari al 90°, Ai rigori Tu Ma prevale sullo Zambra per 7 a 6.

PADEL

Girone Wimbledon (13° giornata). Clamorosa la prima sconfitta di Pisa Team fermo a 36 punti. Si è imposto nel primo set per 6 a 3 su Faicometipadel. Qualche disattenzione di Pisa Team portava Faicometipadel a vincere il secondo e terzo set per 7-5, 7-5. Al San Giuliano Padel fa risalto la contesa partita fra Microclima e Stella Rossa. Sembrava una passeggiata per Microclima che vinceva il primo set 6 a 1 ma nel secondo la Stella Rossa chiudeva sul 7 a 5. Nel terzo set per un game vinceva Microclima per 7 a 6. Non c’è storia per il bagno Imperiale che vince su Shark 2 a 0 senza lasciarli un game. Stesso risultato di Spadel Man su Aston Birra 6-0, 6-0. Beerbantelli 27 punti vincono 2 a 0 fermando Puma Team a 30, parziali (6-3, 6-4). Le pantere nere danno il meglio nel primo set vincendolo 6 a 3 contro 2Erre che nel secondo e terzo set leva ogni dubbio vincendo 6-1. 6-2; Spadel Man27. Bagno Imperiale 24 punti come Microclima.