La settimana dell'Aics: i risultati di calcio a 5, calcio a 7 e padel

CALCIO A 5

Girone A del lunedi (quinta giornata) 21 novembre. Al Five to five di Asciano I Passi vincono 8 a 6 sul Cenaia che non molla fino all’ultimo mentre gli Old Star ancora vincenti 4 a 2 su Bargi Group. Tre partite ai Mortellini Coltano l’Enrico Team conferma la sua superiorità vincendo 6 a 0 vs Wombat United; Il Costa Rica vince 9 a 5 su gli Scappati di casa mentre Punto Radio vince a due mani su Team Chiappetto (10 a 3).A Riglione i Leoni di San Marco senza più ruggito nonostante le sei reti marcate ne subiscono 12 mentre si accontentano del pareggio La Scepre e Local Only Tirrenia (3 a 3). In classifica Old Star e Enrico team al vertice con 15 punti, segue Costa Rica a 12, a 10 punti troviamo Local Only Tirrenia e La Scepre. A 0 punti i Leoni di San Marco con 59 reti subite e appena 12 realizzate e gli Scappati di casa. Fra i marcatori a 16 con 5 reti di distacco Arzem Durmishi (Aquila Nera), a 11 due giocatori del Local Only Tirrenia Costagli Mattia e Novelli Alessandro, a 10 Betti (Punto Radio),Cini del Costa Rica, Kulla (Old Star) e Laureti (La Scepre)

Girone B del martedi (quinta giornata) 22 novembre. A Metato Il San Martino in cerca di punti per una sola rete cede al Morka Pisa (6 a 7) mentre il Sailpost alla grande su i Leoni di San Marco (11 a 5). Sul campo di Oratoio Nodica Imputte batte 8 a 4 il Casino dei Nobili mentre Scarpellini Edilizia costruisce per 10 a 2 la vittoria sul Molina. Sul campo di Riglione IlCasain24ore si prende 3 punti per una sola rete in più sul New team (6 a 5) mentre nella partita più alcolica il Birrareal batte 7 a 3 i Real Colizzati. In Coltano il Bokkia si mangia PatatinaiKos 7 a 2. In classifica solo al vertice Bokkia con 15 punti con 43 reti fatte, a 12 punti ci sono Nodica Imputte 41 reti e Sailpost 33; Casain24ore è 4° con 10 punti. Ancora a 0 punti Molina e Leoni di San Marco con 47 reti subite. Fra i marcatori coppia di giocatori in testa con 12 reti De Marco Samuel (Birrareal) e Gallo Francesco (Real Colizzati); a 11 Bozzi Francesco (San Martino Ulmiano) Ciardelli Samuele (Nodica Imputte) (Domi Sigi (Bokkia); 10 reti per Giustini (Sail Post) e Sechi (Scarpellini Edilizia)

Girone C del giovedi (sesta giornata) 24 novembre. Sorprende ai Mortellini un risultato rugbistico: l’Atletico Valgraziosa scarica a ripetizione 18 reti nella porta del GF 2000 che ne fa 2. A Riglione lo Zambra si beve il Birrareal 7 a 4 mentre GP The Butcher e Planasia FC pareggiano 4 a 4. Al Five to five di Asciano Il Bar Sport chiude con 9 a 5 su Kukes, Ema Safety Solution ha la meglio 5 a 3 su Qdc. Al Cep il Nepi bar ha vita facile su Rinascita popolare (5 a 1); a Riglione un punto per uno fra The Butcher e Planasia (4 a 4). A Oratoio Vlf con una rete in più per 6 a 5 ha la meglio su Reedha alla sua prima sconfitta. In classifica è in testa Atletico Val Graziosa con 16 punti e 59 gol fatti, a 15 il Reedah a 13 il Bar Sport , con 12 punti Nepi Bar e Zambra; il Kukes nonostante i 10 punti in classifica ha 43 gol subiti, fa pensare a grossi problemi con la difesa. Il Qdc ancora a zero punti, un solo punto per Wfl e Gf 2000 che di reti ne ha subite 52 con uno sterile attacco di 14 reti

E' iniziato anche il Girone Over 35 top six. Sei squadre al via. Nella prima giornata ai Mortellini il Circolo il Tranviere vince nettamente per 5 a 2 sul Ilcalcettomeritarispetto. Al Five to five, Afm Asciano la spunta per una sola rete sulla Vecchia Guardia (5 a 4). A Riglione La Scepre over 35 con più reti nella prima giornata batte 7 a 4 il Birra Real over 35. Già 3 giocatori con tre reti: Adili (Vecchia Guardia), Nikolli (La Scepre Over 35), Papaccio (Circolo il Tranviere).

CALCIO A 7

Girone A del lunedì (quinta giornata) 21 novembre. A Limiti di Pontasserchio l’Atletico Moggino per una sola rete supera l’Avane (5 a 4). A Oratoio L’Atletico Madrink insacca 3 reti al Porta a Piagge che non marca mentre la Pugnanese vince 3 a 1 sul Santermete. Ai Mortellini l’Atletico Valgraziosa si impone sullo Zambra 3 a 0 mentre il GS Alberone per un gol soccombe alla Compagnia degli Arancini 4 a 3. Al Pierin del Vaga con il tifo di casa la Popolare CEP allunga per 8 a 4 su Arci Casciavola. In classifica in testa a 12 punti troviamo due squadre l’Atletico Moggino 24 reti realizzate e un po' troppo subite 15 e AC Avane. Segue a 10 L’Atletico Madrink, a 9 punti Popolare Cep, Compagnia degli Arancini e Atletico Valgraziosa.Arci Casciavola a 1 punto, ancora a zero GS Alberone. Fra i marcatori con 8 reti Santi Nico (Popolare Cep) e Alessandro Piletti (Atletico Moggino); Stefanelli del Sant’Ermete City a 7, a 6 reti Aufiero Matteo (Pugnanese), Cheli Nicola (A. Moggino), Contini Lorenzo (A. Madrink).

Girone B del martedì (quarta giornata) 22 novembre. Al Don Valerio Cei di Limiti, ASD Pontasserchio e Atletico BLM si accontentano del pareggio (4 a 4) Sul campo di Oratoio con il punteggio di 4 a 2 l’atletico Servidibacco ha la meglio su Twenty Peroni, incontro alcolico anche con il Prosecco su Sampsbornia (4 a2). Ai Mortellini 2 pari fra ASD Longobarda e Atletico Ricci. A Calci, Unipi FC vince 5 a 3 su Quelli del Circolino. In classifica nessuna squadra a punteggio pieno, in testa a 9 punti Prosecco vincente su Sampsbornia alla prima sconfitta che rimane a 9. Sempre a 9 punti UNIPI. Atletico BLM e ASD Longobarda a 7 punti. Fra i marcatori Nunzio Capuano in solitaria con 9 reti (ASD Longobarda), a 7 Pulga Nico (Atletico BLM); a sei reti Buonocore (Sampsbornia), Matteoni e Scala (Pro Secco).

Girone C del mercoledì (sesta giornata) 23 novembre. A Limiti (Pontasserchio) il Visignano ha la meglio 4 a 2 sul City Surf mentre basta un pareggio fra La Scepre e FC Totani (3 a 3). A Oratoio disfatta per Rayo Pellicano 1 a 7 contro US Calcesana. Al CEP i Celestini straripano 9 a 3 su Darby Devils mentre i Vip con 3 reti a 1 su TU MA. Sbandamento per ASD Vecchiano che perde 2 a 3 contro Atletico Piazzetta. In classifica 12 punti ai Vip con 5 partite, alla terza giornata partita sospesa vs City Surf, 12 punti per ASD Vecchiano nonostante 2 sconfitte e 12 anche per Visignano che non ha mai perso. A 11 punti Calcesana e Atletico Piazzetta. Ancora a 0 punti il Darby Davils. Fra i marcatori in testa Del Sarto del Vecchiano e Gesi dei Celestini con 8 reti, 6 reti per Cima Vecchiano e Landi La Scepre.

Calcio a 7 over 40 (quinta giornata). A Calci La Corte Tre Colli allunga 8 a 3 su Informamentis. A Limiti di Pontasserchio il Real 2002 ha vinto 4 a 2 su AC Bianchi mentre il Real Colle Tenuta Maria Teresa ha atterrato l’ASD 46° 13 a 2. A Oratoio Lixfatti ha vinto 4 a 2 su Bar Capatosta mentre Santermete si prende 3 punti su Edil2 Atl Riglione 2017. Sui campi dei Mortellini Zara, FC Planet Immobiliare fa cinquina contro le due reti di Tuning Over 40 e al Cep Il Vecchio Gagno fa doppietta su Dlf Pisa. In classifica a punteggio pieno La Corte Tre Colli e Lixfatti a 15 punti, segue a 13 Real Colle Maria Teresa; Vecchio Gagno e Planet Immobiliare a 12 punti. Da notare AC Bianchi che ha fatto 20 gol pur restando a 0 punti, subendone 35 evidenziando una grossa lacuna nella difesa. Fra i marcatori Francesco Bozzi guarda dall’alto dei suoi 15 gol (Real Colle Tenuta Maria Teresa) mentre a 9 troviamo Agostino Fuschetto (Tuning Over40) e Aleks Nikolli (Santermete), a 8 reti Leoncini della Corte Tre Colli

PADEL

Girone Wimbledon (terza giornata). Al Padel Club di Asciano si inizia con una partita competitiva, il Pisa Team batte 2 a 1 il Bagno Imperiale con i parziali (6-4, 6-7, 6-4); l’altra partita non lascia dubbi Spadel Man 2 a 0 su 2ERRE con parziali di (6-1, 6-1). Al Padel Hero un solo gioco vinto da Aston Birra che perde 0 a 2 contro il Puma Team. Sempre al Cep il Faicometipadel ha tentato la rimonta sul secondo set (5-7) dopo aver perso il primo (2 – 6) contro Stella Rossa. Mentre il microclima ha battuto 2 a 0 le Pantere Nere con parziale (6-3, 6-2). In classifica a punteggio pieno a 9 punti Spadel Man e Pisa Team.