La settimana dell'Aics: i risultati di calcio a 5, calcio a 7 e padel

CALCIO A 5

Girone A del lunedì (7° giornata) 5 dicembre. Ai Mortellini Zara il portiere Di Dio Busa mette la saracinesca e il Costa Rica vince 3 a 0 vs Team Chiappetto, prima sconfitta di Enrico Team che ha ceduto 1 a 3 ai Locals Only Tirrenia mentre l’Aquila Nera ha rimandato indietro Gli scappati di casa per 3 a 0. Al Five to five Punto Radio la suona 5 a 2 al Cenaia mentre un pareggio 5 a 5 accontenta Wombat United e GS I Passi. Gli Old Star ma giovani nel gioco bastonano i Leoni di San Marco 11 a 3. A Oratoio La Scepre e Bargigroup vanno sul 2 pari. In classifica in testa a 18 punti Old Star mentre a 16 punti troviamo 3 squadre: Locals Only Tirrenia, Costa Rica e Enrico Team. A 15 insegue Punto Radio. Fra i marcatori a 19 reti si impone Durmishi Azem (Aquila nera), con 4 reti meno a 15 Kulla (Old Star), con 14 gol Novelli e 13 Costagli entrambi dei Locals Only Tirrenia; 12 Mazzotta e 12 Cini. Fra i migliori allenatori sono da segnalare Cristiano Veracini del Bargigroup, Simone Crudele (Enrico Team) e Giorgio Ciampi (Old Star)

Girone B del martedì (7° giornata) 6 dicembre. A Oratoio Scarpellini Edilizia costruisce un muro su Morka Pisa (9 a 2) mentre AC Molina per una rete cede al PatatinaiKos per 5 a 4. A Metato ondata di reti ben 24 ma 17 li fanno I Real Colizzati contro il San Martino Ulmiano. Sempre a Metato IlCasain24ore.it vince 7 a 4 su Sailpost. Al Five to five di Asciano Nodica Imputte senza problemi su Birrareal (6 a 1) mentre New Team travolge 12 a 6 il Casino dei Nobili. Ai Mortellini Il Bokkia rischia il primato e con 6 a 5 ha la meglio sui Leoni di San Marco. In classifica il Bokkia è a 21 punti, Nodica Imputte a 18 mentre Casain24ore.it insegue 16, Scarpellini Edilizia a a 15 e Sailpost a 13 punti. Fra i marcatori in testa Francesco Bozzi con 23 reti ma poco influenti per la sua squadra il San Martino Ulmiano, a 19 Fabio Bartalini (Sail Post), con 16 Gallo dei Real Colizzati e Sechi di Scarpellini Edilizia. Fra i portieri da segnalare Biagio Spano con la miglior difesa del girone con 18 reti subite. Ametrano Mattia fa la sua bella figura nella porta del Nodica Imputte con 26 reti subite mentre Enrico Paolicchi ne ha subite appena 22 a difesa della porta di Scarpellini Edilizia.

Girone C del giovedì 8 dicembre non ha giocato per festività nazionale e rimane alla 7° giornata.

OVER 35 Top Six 3° giornata. All’Arci Garzella San Sisto La Scepre Over 35 non ha rispettato i giocatori del Calcettomeritarispetto annientandoli 9 a 0. A Oratoio il Birrareal si è bevuta 6 a 2 La Vecchia Guardia mentre al Five to Five in casa l’Asciano ha vinto con un gol di scarto 4 a 3 sul il Circolo il Tranviere. In classifica sempre a punteggio pieno a 9 La Scepre e Asciano, a sei il Birrareal. Fra i marcatori con sette reti troviamo Cristian Carignani (La Scepre over 35) e Alessio Papaccio (Circolo il Tranviere), a 6 gol Daniele Lombardo (Asciano), a 5 reti Adili e De Vincentis. Fra i segnalati dei portieri si evidenzia Riccardo Cateni (ASD La Scepre) e Alessandro Ruberti (Asciano)

CALCIO A 7

Girone A del lunedì (7° giornata) 5 dicembre. Sul campo di Limiti di Pontasserchio l’Avane rinuncia al primato pareggiando 4 a 4 con la Popolare Cep. Ai Mortellini l’Atletico Valgraziosa non ha difficoltà su Gruppo sportivo Alberone (8 a 3). A Oratoio l’Atletico Moggino ne infila 10 nella porta del Santermete che risponde con 5 reti mentre è risultato tennistico 6 a 1 per la Pugnanese sul Porta a Piagge. A Calci l’Arci Casciavola di misura sullo Zambra 4 a 3. Al Cep la Compagnia degli Arancini si disperde con l’Atletico Madrink (1 a 5), In classifica l’Atletico Moggino mantiene il primo posto a 18 punti mentre l’Avane fa un mezzo passo falso pareggiando e si ferma a 16. Si avvicina vittorioso l’Atletico Valgraziosa a 15 punti. Fra i marcatori Alessandro Piletti (A.Moggino) è in testa con 13 reti, a 12 troviamo Davide Stefanelli del Santermete City, Nico Santi Popolare Cep a 11, per Contini 10 reti e 9 per Aufiero. Fra i portieri segnalazioni per Alessandro Magnozzi della Compagnia degli Arancini con 16 reti subite a cui non corrisponde il debole attacco dei compagni di squadra con 13 reti fatte fra i più bassi del girone.

Girone B del martedì (6° giornata) 6 dicembre. Ai Mortellini Zara L’Atletico BLM chiude i rubinetti a Twenty Peroni 9 a 0 mentre fra ASD Longobarda e Atletico Servidibacco uno stanco 1 a 1. A Oratoio Scintilla Unipi FC 2 a 1 su Atletico Ricci mentre Prosecco brinda contro Asd Pontasserchio per 4 a 0. A Calci Sampsbornia con un settebello fa fuori Quelli del Circolino. In classifica UNIPI FC e UC Sampsbornia a 15 punti, Atletico BLM a 13, Prosecco a 12 punti. Fra i marcatori Nico Pulga (Atletico BLM) con 10 reti mentre Nunzio Capuano (Asd Longobarda) segue a 9; Matteoni è a 8 gol. Fra i portieri da segnalare Luciano Pili (Unipi FC) con 14 reti subite (fra le migliori difese) cui corrisponde un attacco contenuto di 19 reti realizzate considerata la seconda posizione.

Girone C del mercoledì (8° giornata) 7 dicembre. Al Don Valerio Cei il City surf 5 a 3 su Rayo Pellicano mentre i Totani per una rete cedono a US Calcesana (2 a 3). Ai Mortellini Zara ritorno alla vittoria per ASD Vecchiano su Darby Davils 6 a 4. A Oratoio La Scepre fa ombra su TU MA (7 a 4). Al Cep poker dei Celestini sul Visignano (4 a 0). A Calci l’Atletico Piazzetta per una rete va sotto i Vip (3 a 4). In classifica nonostante una partita in meno sono in testa i VIP a 18 punti, A 15 troviamo ASD Vecchiano e Visignano con una sola sconfitta come i VIP ma con un attacco poco prolifico rispetto alla posizione in classifica. Fra i marcatori Alessio Del Sarto (ASD Vecchiano) è in solitario a 11 reti, seguono a 8 Bortone dei Totani, Gesi dei Celestini, Landi (La Scepre) e Paoletti (Atletico Piazzetta). Pulga dei Vip a 7 gol. Per i portieri è da segnalare Simone Tozzi del Vecchiano che mantiene una buona media favorito anche da un attacco prolifico con 36 reti il migliore del girone.

Over 40 girone di giovedi 8 dicembre fermo alla sesta giornata per festività nazionale.

PADEL

Girone Wimbledon 5° giornata. Al Padel Club Asciano niente da fare per Microclima che perde 2 a 0 con il Puma Team, parziali (3-6, 4-6) mentre le Pantere nere vincono il primo set 6 a 2 vs Pisa Team ma nel secondo tempo faticano fino al 7 a 5. A Ospedaletto il 2Erre ha vita facile contro Shark (2 a 0) parziali (6-2, 6-3). Al Padel Hero Cep Lunedì Spadel Man senza problemi su Faicometipadel (2 a 0) parziali (6-2, 6-3), martedi Beerbantelli dopo aver vinto il primo set 6 a 4 nel secondo set vedono l’Aston Birra pareggiare per 7 a 6 per poi cedere 6 a 2 nel terzo. Nell’ultima partita Il Bagno Imperiale dopo aver vinto il primo set 6 a 3 ha visto la rimonta della Stella Rossa nel secondo ma ha ceduto sul 6 a 7. In classifica Pisa team a punteggio pieno a 15 punti, seguono a 12 punti Puma Team, Spadel Man e Beerbantelli.