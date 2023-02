La settimana dell'Aics: i risultati di calcio a 5, calcio a 7 e padel

Ecco un focus sui marcatori nei vari gironi. Nel calcio a 5 Girone A da evidenziare le 47 reti di Durmishi dell’Aquila nera mentre nel girone B si fanno notare le 45 reti di Francesco Bozzi nel San Martino. Nel girone C Bonanni dell'Atletico Valgraziosa di reti ne ha realizzate 42. Negli Over 35 De Vincentis de La Scepre ha realizzato 23 reti. Nel calcio a 7 Girone A c’è Alessandro Piletti del Moggino con 28 reti, nel girone B Nico Pulga di BLM in testa con 24 gol; nel Girone C il notevole risultato di Bonanni (Atletico Valgraziosa) con 42 reti. Negli Over 40 ancora Bozzi (Real Colle TMT) con 34 reti.

CALCIO A 5



Girone A del lunedì. 6 febbraio (14° giornata). Al Five to five di Asciano I Passi agganciano La Scepre sconfiggendola per 9 a 6; Gli Old Stars fanno 13 contro Wombat United che lasciano a 5; facile vittoria di Punto Radio sui Leoni di San Marco per 8 a 3. Ad Asciano basso il portiere Di Dio Busa mette la saracinesca e il Costa Rica vince per 6 a 0 contro Bargigroup. Ai Mortellini Team Chiappetto ne infila 10 agli Scappati di Casa che lasciano a 2 reti; il Cenaia per una sola rete cede a Enrico Team per 3 a 4; Locals Only Tirrenia supera 8 a 6 Aquila Nera. In classifica Enrico Team a 37 punti, Old Star 34, Punto Radio 33, Local Only Tirrenia a 31 punti, a 26 troviamo I Passi e La Scepre. Fra i marcatori Durmishi dell’Aquila Nera senza rivali con 47 reti, negli Old Star Mazzotta è a 38 mentre Gaffino (Enrico Team) è a 33 gol. Novelli a 29 reti mentre Sibilia è a 24.



Girone B del martedì. 7 febbraio (14° giornata). Casain24ore ma i Real Colizzati ne prendono 16 in 50 minuti (16 a 1) a Metato mentre San Martino per un gol ha la meglio su Molina (6 a 5). Nodica Imputte fatica a imporsi sui Leoni di San Marco per 8 a 6. Ai Mortellini non ne approfitta il Sailpost e con Il Bokkia è un innocuo pareggio (3 a 3) mentre il Casino dei Nobili si impone su Morka Pisa per 6 a 2. A Oratoio un duro scontro dove il PatatinaiKos ha la meglio sul New Team per un solo gol (7 a 6); Scarpellini edilizia non sa costruire la partita e perde 2 a 5 contro Birrareal. In Classifica frenata per il Bokkia fermato sul pareggio da Sailpost, ne approfittano per avvicinarsi Casain24ore.it (33) ad un solo punto e Nodica Imputte a 31, sailpost a 29 punti. Fra i marcatori Bozzi del San Martino fa vita solitaria a 45 reti mentre De Marco del Birrareal segue a 37, a 32 reti troviamo Bulfeiu (New Team).



Girone C del mercoledì. 9 febbraio (14° giornata). Clamoroso a Oratoio dove GF2000 Sbuccia patate costringe al pareggio il Reedha per 4 a 4 nell’altra Wlf ha la meglio su GP The Butcher per 5 a 3. A Calci Atletico Valgraziosa ha la meglio su Ema Safety solution per 3 a 0. Ai Mortellii Zara risultato tennistico per Rinascita popolare che per 6 a 1 ha la meglio su Zambra. A Pisanello Birrareal si beve Il Planasia per 8 a 4. Al Five to five il Kukes vince 7 a 4 contro il Qdc mentre al Cep il Nepi Bar a due mani batte il Bar Sport (10 a 5). In classifica Atletico Valgraziosa solitario a 40 punti, a 10 di distanza Nepi Bar a 30, Reedha 29 punti. Lo Zambra a 24 punti bloccato da Rinascita popolare che sale a 22, si ferma a 23 punti anche Ema Safety solutions. Un bel gruppo di bravi marcatori: Bonanni dell’Atletico Valgraziosa con 42 reti, Naseddu (Kukes) a 36, Foschi del Bar Sport a 34 gol, ancora Atletico Valgraziosa con Togneri 33 reti, anche il Reedha si fa vedere con Morganti a 31 e The Butcher punta su Lazzara a 28 gol.



Girone Over 35 Top six (10° giornata). All’Arci Garzella La Scepre ha bloccato i freni al Circolo il Tranviere vincendo 12 a 4. A Pisanello si dividono la sorte Afm Asciano e Birrareal Over35 (3 a 3). Il calcettomeritarispetto e La Vecchia Guardia hanno lasciato a luci spente il campo d’Oratoio. In classifica La Scepre sempre più alta a 27 punti, segue Afm Asciano a 23. Fra i marcatori una bella tris per La Scepre con De Vincentis a 23 reti, Nannipieri a 15 e Tramagli a 14. Lombardo dell’Asciano è a 18 gol mentre Il Circolo il Tranviere punta su Papaccio a 17 reti.



CALCIO A 7



Girone A del lunedì. 6 febbraio (14° giornata). A Calci colpaccio della Pugnanese, sempre più consapevole delle sue qualità tecniche, che sconfigge l’Avane agganciandolo a 31 punti mentre La Popolare Cep per una sola rete (6 a 5) ha la meglio su Atletico Valgraziosa, A Limiti di Pontasserchio l’Atletico Madrink insacca sei reti nella porta del GS Alberone che ne fa una. Ai Mortellini lo Zambra senza problemi sulla Compagnia degli Arancini che asfaltano per 6 a 2. Nello scontro di bassa classifica il Sant’Ermete vince sul Porta a Piagge 4 a 1 mentre sempre a Oratoio Atletico Moggino per una sola rete supera l’Arci Casciavola (4 a 3). In classifica Atletico Moggino a 36 punti; segue una terna di squadre a 31 punti: Pugnanese, A. Madrink e AC Avane. A 28 punti la Popolare Cep. Fra i marcatori Piletti Alessandro del Moggino guarda dall’alto dei suoi 28 gol. Al secondo posto Matteo Aufiero della Pugnanese a 20; a 18 Contini (A. Madrink) e Santi (popolare Cep), con 16 Cheli (A.Moggino)



Girone B del martedì. 7 febbraio (13° giornata). A Don Valerio Cei di Limiti il Pontasserchio non sfrutta il fattore campo e perde contro Atletico BLM per un solo gol (1 a 2). A Oratoio Atletico Servidibacco soccombe 1 a 3 a Twenty Peroni mentre Unipi FC fa poker con quelli del Circolino(4 a 1). Ai Mortellini l’Atletico Ricci si impone 3 a 0 su Asd Longobarda mentre Sampsbornia ha la meglio per 4 a 2 su Pro Secco. In classifica Atletico BLM in testa a 34 punti incalzato da Sampsbornia a 33; a 30 punti troviamo il Pro Secco. Qui Nico Pulga (A. BLM) è in testa con 24 gol, lascia Matteoni a 17 e Scala a 14 reti entrambi del Pro Secco. 13 reti le hanno realizzate Falconetti (A. BLM) e Mirigliani (Sampsbornia).



Girone C del mercoledì. 8 febbraio (14° giornata). A Limiti di Pontasserchio i Vip con due mani si sbarazzano del City Surf per 10 a 3 mentre i Totani soccombono per 3 a 5 al Vecchiano. A Calci, Atletico Piazzetta si impone su Visignano per 5 a 2 mentre La Scepre e Calcesana si accontentano di un pareggio (2 a 2). A Oratoio TU MA va sotto ai Celestini per 2 a 5; Darby Devils con una rete in più supera il Rayo Pellicano. In classifica VIP a 39 punti e 90 reti all’attivo ma non mollano Vecchiano a 27 e A. Piazzetta a 26 punti; Calcesana a 24 e La Scepre e Celestini con 23 punti. Fra i marcatori si evidenzia Nico Pulga dei VIP con 26, meritevoli anche i 24 gol di Vittorio Gesi dei Celestini e i 23 di Matteo Landi (La Scepre).



Girone Over 40. A Limiti il Tuning non sfrutta il campo casalingo e soccombe a Lixfatti per 5 a 1 mentre Dlf Pisa ha la meglio su AC Bianchi per 3 a 0. A Calci scontro tra colli: il Real Colle TMT supera per 6 a 4 la Corte Tre Colli. A Oratoio il Bar Capatosta senza problemi (5 a 1) su Informamentis mentre con un secco 3 a 0 Edil 2 Riglione 2017 supera ASD 46°; con lo stesso punteggio di 3 a 0 Santermete fa fuori il Vecchio Gagno. Ai Mortellini innocuo pareggio (3 a 3) Real 2002 e Planet Immobiliare. In classifica La Corte Tre Colli a 36 punti, Lixaftti non molla a 33, Real Colle Tenuta Maria Teresa a 30 punti mentre a 26 troviamo Santermete e FC Real 2002. Fra i marcatori Bozzi Francesco (Real Colle TMT) vive solitario con 34 reti mentre lontano a 20 gol Perjoni Arian (Real 2002) e a 19 Nikolli Aleks del Santermete.



PADEL

Girone Wimbledon (11° giornata). Il Bagno Imperiale tiene testa a Puma team nel primo set cedendo sul 6-7, nel secondo il Puma team prende il largo e chiude 6 a 1. I beerbantelli con pochi problemi sulle Pantere nere (2 a 0) parziali (6-4, 6-3). Spadel Men domina l’incontro per 2 a 0 contro lo Shark, parziali (6-0,6-4). Microclima fatica a vincere contro Faicometipadel per 2 a 1 parziali (7-6, 4-6, 6-1). Pisa Team impone la sua superiorità contro 2Erre per 2 a 0, parziali (6-2,6-4). In classifica Pisa Team a 33 punti, Puma team a 27, Beerbantelli e Spadel Men a 24 punti.