Calcio a 5: il Cus trionfa nel derby con la Scintilla

I ragazzi del Cus Pisa calcio a cinque si impongono in trasferta nel derby tutto pisano contro la Scintilla nella decima giornata del campionato di serie C2 contro una squadra storicamente a loro ostica, contro la quale avevano pareggiato gli ultimi tre incontri disputati, l'ultimo nel girone di Coppa Toscana. Scintilla che parte subito alla grande, siglando due reti in rapida successione. Reazione di orgoglio dei gialloblu, che con la doppietta di Fusari raggiungono il pareggio prima di tornare negli spogliatoi con il parziale di 2-2.

Al rientro ancora Fusari, autore di una superba prestazione, sigla la personale tripletta portando in vantaggio la propria squadra. Dopo il goal del 3-3 segnato nei minuti successivi dai locali, inizia il domino dei ragazzi del Cus che con le doppiette di Damiano Umalini e di Barbieri, danno il definitivo colpo di grazia agli avversari, i quali sul finale provano a riaprire la partita segnando una rete e chiudendo appunto sul 7-4. La squadra di Dario Umalini mantiene il quarto posto in classifica nel campionato di serie C2. Venerdì 25 novembre ore 21.30 alla palestra geodetica del Cus Pisa di via Chiarugi arriva il Quattro Strade per un altro appuntamento di campionato da non fallire.