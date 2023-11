Pronto il calendario degli appuntamenti dello sci club 'Cippo 15' in collaborazione con Uisp Pisa

Ecco pronto, come di consueto, il programma per la neve dello sci club 'Cippo 15', pensato in collaborazione con il comitato Uisp di Pisa su misura delle famiglie, con prezzi calmierati e luoghi facilmente accessibili, per venire come sempre incontro alle esigenze di tutti. La prima uscita avverrà, come da tradizione, a Bardonecchia durante le festività di Natale, Capodanno, Epifania. I periodi proposti e le quote di partecipazione sono davvero favorevoli.

Da domenica 28 gennaio 2024 inizieranno alla Doganaccia i Corsi di Sci Alpino. Le iscrizioni cominceranno già a novembre e sarà effettuata la consegna del materiale in uso gratuito (sci, scarponi, casco ecc) come ogni anno. Già da venerdì 1° dicembre. Il negozio Nencini Sport di Livorno offrirà ai primi 10 iscritti la manutenzione gratuita degli sci (lamine e sciolina). Tutti i tesserati allo sci club potranno poi usufruire della manutenzione dei loro attrezzi a prezzi scontati.

Dal 10 al 18 marzo si svolgerà il raduno nazionale di 'Neveuisp' a Marilleva 1400. La residenza scelta è il TH Hotel, un tre stelle sulle piste da sci che offre delle condizioni favorevoli, con forti sconti per i ragazzi fino a 16 anni di età, anche in presenza di un solo genitore in camera. Le attività sulla neve termineranno con il week-end pasquale a Passo Tonale, da sabato 30 marzo a martedì 2 aprile, ma con la possibilità di usufruire dell’intera settimana fino a sabato 6.

Sul sito www.sciclubcippo15.it potranno essere trovati di volta in volta tutti gli aggiornamenti sugli eventi in programma. Ricordiamo che sempre sul sito è stata pubblicata la convocazione dell’Assemblea dei soci, che si svolgerà il prossimo venerdì 24 novembre alle ore 18 presso la sala riunioni dell’Uisp di Pisa, in viale Bonaini 4, per l’approvazione del bilancio. Per ulteriori info ed iscrizioni potete telefonare/scrivere allo 3460096699 o a info@sciclubcippo15.it. La sede dello sci club nel mese di novembre sarà aperta il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30.