Anche il brasiliano Camillo Neves difenderà lo scudetto del Pisa Beach Soccer

Prende sempre più forma la rosa 2022 del Pisa Beach Soccer. Dopo la riconferma importante di alcuni italiani e di altri stranieri di grande spessore, e dopo l'annuncio dell'arrivo di Josep in casacca nerazzurra, arriva anche l'ennesima riconferma proprio dal Brasile. Camillo Neves, brasiliano di Vitoria, con passaporto Portoghese, tornerà tra qualche mese in Italia per difendere lo scudetto 2021 conquistato proprio insieme ai compagni del Pisa Bs.

Per Camillo, quella del 2022, sarà al sua seconda stagione in assoluto in un Campionato Nazionale di Beach Soccer. Il forte attaccante brasiliano infatti ha un passato glorioso sui campi di futsal brasiliani, e si è avvicinato al mondo del beach soccer grazie all'amico Bruno Xavier.