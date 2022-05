VIM Campionati Italiani di Endurance 2022 Open: in 241 gareggeranno sui sentieri di San Rossore

Sono 241 i binomi iscritti ai VIM Spa Campionati Italiani Endurance 2022 Open, che si disputeranno dal 2 al 5 giugno nella splendida tenuta di San Rossore di Pisa. L’evento riunisce insieme, per la prima volta nella storia dell’endurance italiano, tutte le categorie della disciplina (Senior, Junior & Young Rider, Under 14 e Pony) per un totale di 12 titoli, uno in più rispetto al passato, ed essendo 'Open' ha richiamato i migliori atleti non soltanto dall’Italia ma anche da Finlandia, Francia, Kuwait, Qatar, Spagna, Turchia. Nella lista degli iscritti, 136 nelle categorie FEI e 105 nelle categorie nazionali Under 14 e Pony, spiccano anche 8 campioni italiani in carica: corrono nella stessa categoria il campione italiano Senior CEI3 Daniele Serioli (con 3 medaglie d’oro al suo attivo), la campionessa italiana Junior & Young Riders CEIYJ2* Federica Mundula, il campione italiano CEI1* Carmine Calvanese, e per le Under 14 la campionessa italiana CEN B/R Giorgia Parretti e la campionessa italiana Debuttanti Martina Lo Monaco. Salto di categoria invece per le campionesse italiane Anna Molin (CEN A Under 14), che quest’anno gareggerà per la CEN B, Lavinia De Luca (Pony Elite), che esordisce nella categoria Debuttanti, e Vittoria Monetti (Pony Avviamento) che si contenderà il titolo della Pony B.

Nella splendida cornice della Tenuta di San Rossore, presso lo storico ippodromo di San Rossore si disputeranno venerdì 3 giugno i Campionati Italiani CEI3* (160 km), CEI1* e per la prima volta CEIYJ1* (104,5 km) e sabato 4 giugno i Campionati Italiani CEI2* e CEIYJ2* (120 km) e per gli Under 14 le categorie CEN B/R (84Km), CEN A (40Km), Debuttanti (20km). La giornata di domenica 5 giugno sarà invece completamente dedicata ai Campionati Italiani Pony nelle categorie Pony Élite (8,4km), B (5,6km), A (4,2km), Avviamento (2,8km). Unica, suggestiva e sicura come poche, la Tenuta di San Rossore offrirà un percorso interamente pianeggiante con fondi in terra battuta, sabbia, erba e lunghi rettilinei ombreggiati sui quali soffia da sempre la brezza del mar Tirreno, poco distante. Condizioni fondamentali per vivere una gara al massimo delle proprie potenzialità e che ha definitivamente titolato Pisa-San Rossore come capitale europea dell’endurance e 'casa italiana' dei maggiori campionati internazionali.

A far da cornice alle competizioni sportive, nell’arena dell’ippodromo, numerosi eventi collaterali di intrattenimento e di valorizzazione del territorio ad ingresso libero: mercatino dell’artigianato, collezionismo, enogastronomia e prodotti tipici, vernissage e mostra del Giugno Pisano ed Equitime happy hour con DJ Set. Attivi anche i servizi di ristorante, bar e bistrot. VIM Spa Campionati Italiani di Endurance 2022 sono un evento FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e FEI (Federazione Equestre Internazionale) organizzato da sistemaeventi.it e Italia Endurance Asd in collaborazione con l’Ippodromo di San Rossore e con il patrocinio del Comune di Pisa, del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, della Regione Toscana e di Toscana Promozione Turistica. VIM Spa è il title sponsor che dà il nome all’evento, l’associazione Per donare la vita Onlus lo sponsor solidale.