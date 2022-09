A Pisa i Campionati Italiani Individuali di Bocce Petanque Femminile A e Maschile D

Sotto la Torre pendente sabato 10 e domenica 11 settembre saranno assegnati i titoli italiani individuali di Bocce specialità Petanque delle categorie A Femminile e D Maschile. Sarà Pisa infatti ad ospitare i Campionati Italiani di Bocce Petanque per tali categorie, organizzati da Pisa Bocce sui campi all’aperto del Cus Pisa, storica realtà e istituzione sportiva del territorio, con il patrocinio del Comune di Pisa. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, mercoledì 7 settembre, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza del sindaco di Pisa, del presidente regionale della Federazione Italiana Bocce, Giancarlo Gosti, del presidente dell’Asd Pisa Bocce, Carlo Lazzeroni, e di Giacomo Bacci in rappresentanza del Coni.

Si tratta di una prima volta per molti aspetti. In Toscana, dopo tanti eventi della specialità tricolori della specialità Raffa, si gioca un Campionato Nazionale di Petanque targato Federazione Italiana Bocce. La società Pisa Bocce dal canto suo organizza il suo primo evento di tale portata, in occasione del decennale della nascita. Pisa Bocce da piccola società nata per convogliare la volontà e l’entusiasmo di giocare è diventata una solida realtà sportiva punto di riferimento del territorio con 50 iscritti, di cui alcuni juniores già partecipanti a manifestazioni nazionali, e tanti eventi organizzati sia sportivi che sociali con scuole e associazioni dedicate alla disabilità. Sotto il profilo agonistico i Campionati Italiani Individuali Petanque Femminili cat. A e Maschili cat. D inizieranno alle ore 14 di sabato 10 settembre, mentre domenica mattina dalle 10 si giocheranno le semifinali e a seguire le finali.

A contendersi i titoli in palio saranno le migliori 10 atlete italiane di cat. A e 31 atleti di cat. D, tra cui 3 rappresentanti di Pisa Bocce (Carlo Lazzeroni, Mario Di Ruscio e Michele Di Ruscio) e la fiorentina Enza Lombardi dell’US Affrico. I partecipanti saranno a Pisa dopo essersi aggiudicati le fasi regionali. Giocatrici e giocatori arrivano da tutta Italia: dall’Emilia Romagna, dal Lazio, dalla Campania, dal Friuli Venezia Giulia, con ovvia prevalenza delle regioni del Nord Ovest (Piemonte e Liguria) dove la specialità boccistica Petanque ha da sempre tantissimi appassionati ed esprime i migliori atleti. La gara si svolgerà in via Chiarugi presso il CUS Pisa, grazie alla disponibilità della dirigenza con cui FIB Toscana e Pisa Bocce hanno un rapporto di collaborazione, visto che il viale delle Piagge, storica sede di gara della società pisana, non aveva spazi sufficienti per allestire i campi necessari per la buona riuscita della manifestazione. Pisa Bocce si è impegnata per organizzare al meglio questo appuntamento anche per ricordare degnamente il vicepresidente Mario Gioli, scomparso a fine luglio, che ha contribuito alla costituzione del comitato organizzatore di questo evento. Appuntamento dunque a Pisa con la specialità 'alla francese' delle piccole bocce metalliche per il weekend del 10-11 settembre.