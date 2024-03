14 squadre per un totale di oltre 70 studenti provenienti da tutta la provincia: questi i numeri dei Campionati Studenteschi di Scacchi - Trofeo Scacchi Scuola che si sono svolti mercoledì 13 marzo presso l'Aula Magna del Liceo 'Montale' di Pontedera.

Tanti giovani hanno così condiviso l’emozione di un sano confronto davanti alle 64 caselle bianche e nere. E' stata questa una bellissima occasione per potersi confrontare con i propri coetanei su un piano non solo di ragionamento logico ma anche di pura competizione sportiva.

I Provinciali dei Campionati Studenteschi sono stati organizzati dalla A.S.D. Valdera Scacchi, con la collaborazione del Delegato Provinciale di Pisa della FSI, il professor Segio Quaranta del Liceo 'Montale' di Pontedera e sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Presente il professor Silvio Tintori, dell'ufficio Autonomia Sport del Provveditorato di Pisa che a fine gara ha provveduto a premiare con medaglie Sport e Salute le prime tre squadre classificate per ogni categoria. Ha inoltre consegnato le stesse medaglie, come premio di incoraggiamento verso la disciplina scacchistica, alla squadra tutta femminile dell'IC 'G. Mariti' del plesso di Crespina.

Hanno gareggiato per le secondarie superiori squadre di categoria allievi e juniores dal Liceo 'Dini' di Pisa, del Liceo 'Montale' e del Liceo 'XXV' Aprile di Pontedera. Per le secondarie inferiori abbiamo visto affrontarsi gli studenti del 'Sacchetti' di San Miniato, cinque squadre dall'IC 'Mariti' di Fauglia, provenienti dai plessi di Fauglia, Crespina e Santa Luce, e inoltre la squadra maschile/mista della scuola media 'V. Galilei' di Pisa. A dare il tradizionale 'bianco in moto' in quest’occasione è stata il delegato provinciale FSI Michael A. Gargiulo accompagnato nelle parole di incoraggiamento dal presidente dell'ASD Valdera Scacchi Leonardo Carloppi.

Per questo torneo provinciale l'organizzazione all'interno dei regolamenti federali ha stabilito un minimo di 5 turni di gioco con cadenza d'orologio 15' + 5''. Arbitri designati per il regolare svolgimento del torneo sono stati Nicola Steffenato e Pasquale Cerullo.

Alla fine dei 5 turni sono stati proclamati vincitori per le secondarie superiori la squadra Juniores 1 del 'Dini' e la squadra Allievi 1 sempre del Liceo 'Dini' di Pisa. Tra le secondarie inferiori si è piazzata prima la squadra dell'I.C. 'Franco Sacchetti' di San Miniato, secondo posto per la squadra dell'I.C. 'Mariti' Fauglia 1 e terzo classificato l'I.C. 'V. Galilei' di Pisa. Dopo aver vissuto questa prima esperienza i ragazzi hanno ora accesso alla fase regionale del 18 aprile, una sola squadra per categoria, di ciascun Istituto Scolastico accreditato nel torneo odierno.