Campionato Lega Navale: regata 'dei fari' nelle acque di Marina di Pisa

Oltre 25 imbarcazioni si sono contese domenica 5 settembre, nella classica regata 'dei fari', nelle acque antistanti Marina di Pisa, il 'Trofeo Lions Marconi', il 'Trofeo Cavalieri di Santo Stefano', il 'Memorial Poli' e il 'Memorial Naldini', validi per il Campionato Lega Navale Pisa.

La manifestazione è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana - Sezione di Pisa, in collaborazione con Porto di Pisa, Lions Club Pisa Host e Yacht Club Porto di Pisa. Grazie alla collaborazione tra la Lega Navale Italiana e lo YCPdP, in base ai risultati ottenuti sarà assegnato nei prossimi giorni anche il primo Trofeo Porto di Pisa.

Gli yacht, partiti alle 11.45, si sono trovati di fronte a un moderato vento di maestrale, che in poco tempo ha raggiunto un'intensità di 13/15 nodi, accompagnando i regatanti fino al traguardo di Marina di Pisa e facendo compiere l’intero percorso in poco più di tre ore anche alle imbarcazioni più piccole. Le parti più salienti sono state raccontate in diretta grazie a Radio Coltano Marconi e Radio Studio X, come l'avvincente fase iniziale, che ha visto gli yacht partire testa a testa per conquistare la posizione più favorevole, e il fantastico confronto all'arrivo tra Nessuno, Scamperix e Ricominciamo da tre.

Classifica overall: in classe A Alastor di Gelli ha superato Genesis di Più Nicola e Witz di Faraguna; in classe B Scamperix di Scalari si è imposto su Ricomincio da tre di Bagnoli e Vavia di Mancini; in classe C ha avuto la meglio Mizar di Di Paco su Second Life di Bianciardi e Mabelle di Berti.

Sponsor della manifestazione: Batini, Nautica Sandroni, Net Fuel. Con il sostegno di Residence L'Incanto di Boccadarno, Il Corsaro, Etoile, Vela Toscana ASD, Edizioni ETS, Confcommercio Pisa, SIB Sindacato Italiano Balneari, Banca di Pisa e Fornacette.