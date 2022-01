Il campionato di bocce a squadre pronto a ripartire

Arrivato quasi a metà percorso, ancora grande equilibrio nel campionato di bocce a squadre, specialità striscio, organizzato dal Bar Gigi di San Prospero, circolo affiliato alla Federazione Italiana Bocce. Il campionato, dopo la sosta natalizia, è stato sospeso dalla Fib, in considerazione dell'aumento dei contagi, e dovrebbe riprendere nel mese di febbraio.

Ancora in testa alla classifica il team cenaiese dell'Alimentari Manola e Bar Sport Giuliano, formata Giuseppe Giustozzi (capitano), Roberto Gini, Enrico Milianti, Gualtiero Nassi, Mario Orsini e Franco Romiti. L'Alimentari e Bar Sport Cenaia è tallonato però di un solo punto da ben quattro squadre: la Bocciofila Cenaiese, capitanata da Paolo Biagi e composta da Luciano Antonelli, Massimo Bolognesi, Giorgio Doveri,Paolo Landi, Bruno Nesti e Giancarlo Turini; Il Bowling Soccer Westar di Montecalvoli guidata da Stefano Donati e composta da Fabiano Baldini, Carlo Castorani, Giuseppe Feliceti, Giuseppe Feliceti, Roberto Grossi, Michele Marinai, Paolo Melani e Michele Pitti; la squadra del Palazzone Guasticce di Gianfranco Agostini (capitano), Enrico Bargagna, Ermenegildo Barni, Gabriele Bianchi, Idilio Elisei, Ivano Patricelli e Fabrizio Testi.

Il Circolo Arci Cenaia di Giovanni Vannozzi e il Bar Gigi di San Prospero guidato da Mirko Carducci seguono a pochi punti di distacco e potranno, a partire dalle prossime sfide, lottare per conquistare una posizione utile per accedere ai play off (le prime quattro) per assegnare il titolo squadra campione del 2022. Più distaccata la matricola del Pisa Bocce, capitanata da Mario Gioli, che in diverse partite è stata priva dei suoi migliori giocatori, proverà fino alla fine a dare filo da torcere alle squadre più quotate del campionato.

Questa la classifica dopo le prime sei giornate di campionato:

1) Alimentari e Bar Sport Cenaia 8 punti;

2) Bocciofila Cenaiese, Bowling Soccer Westar (La Perla), Palazzone Guasticce, Quinta Strada Vico 7 p.

3) Circolo Arci Cenaia 6 p.

4) Bar Gigi 5 p.

5) Pisa Bocce 1 p.