Fine settimana con la grande scherma a Pontedera

Un fine settimana pieno di gare. L'appuntamento, sabato 10 e domenica 11 febbraio, è con la scherma di eccellenza, in una struttura - il centro sportivo Bellaria - che, per l'occasione, sarà attrezzata in grande stile. L'evento sportivo è il Campionato regionale Assoluti alle sei armi - Memorial Pierangelo Pardini. Sulle pedane sono attesi quasi 150 atleti in arrivo da tutta la Toscana.

L'organizzazione, come sempre, è del Club Scherma Valdera, importante realtà del territorio e punto di riferimento fondamentale per la formazione sportiva. Il campionato regionale, che ha il patrocinio del Comune di Pontedera, si svolge in collaborazione con il Comitato regionale toscano della Federazione Scherma.

Il programma prevede la partenza sabato mattina, alle 8.30 con le gare di spada femminile e fioretto maschile, mentre nel pomeriggio saranno impegnate le atlete del fioretto femminile. Domenica spada maschile e sciabola femminile al mattino e sciabola maschile nel pomeriggio. L'accesso alla struttura sarà libero e gli spettatori avranno a disposizione anche un servizio bar e ristorazione.