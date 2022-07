Cascina ospita la fase finale del Campionato regionale di tiro con l'arco

Va in scena domenica 31 luglio la fase finale del Campionato Regionale Targa Toscana di tiro con l’arco, organizzata dalla Polisportiva Arcieri Cascinesi con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Cascina al campo di tiro con l’arco di via del Fosso Vecchio a Cascina (impianti sportivi comunali). Un’intera giornata di gara nella quale si sfideranno i migliori arcieri del panorama toscano. "Il campionato regionale Targa comprende tutte le gare all’aperto - spiegano Paolo Conti e Lucia Bacciardi, dirigenti degli Arcieri Cascinesi - dalle classi giovanissimi ai master, maschili e femminili, comprese le categorie con disabilità. In Toscana abbiamo tantissimi grandi atleti e può capitare di ritrovarsi a tirare al fianco di grandi campioni. Abbiamo 96 iscritti da tutta la regione: inizieremo subito alle 8, con finale previsto in serata con le premiazioni finali".

A dare supporto ci sarà tutto il comitato regionale toscano, che farà proprio a Cascina il primo consiglio in presenza nella sede degli Arcieri Cascinesi a Palazzo Bulleri. Alla manifestazione sarà presente l’assessore alla sport Francesca Mori in rappresentanza dell’amministrazione comunale. "Vogliamo ringraziare l’assessora Mori - concludono Conti e Bacciardi - che è sempre stata molto disponibile, partecipando a tutte le nostre iniziative: ci teniamo ad averla al nostro fianco". "Come amministrazione comunale - aggiunge Francesca Mori - non possiamo che essere orgogliosi che la fase finale del campionato regionale si svolga proprio a Cascina. E questo è grazie all’ottimo lavoro portato avanti dalla Polisportiva Arcieri Cascinesi, molto attiva sul territorio e capace di organizzare manifestazioni sempre molto apprezzate in tutta la Regione: i numeri, d’altronde, parlano chiaro. Sarà dunque un piacere essere presente a questa giornata che si preannuncia di altissimo livello".