Campionato Toscano Motocross: lo show è al Santa Barbara prima della pausa estiva

Dopo una breve pausa riprende questa domenica 9 luglio, al circuito internazionale Santa Barbara di Ponte a Egola, il campionato toscano di motocross. La manifestazione organizzata dal Moto Club Pellicorse è molto attesa da tutto l’ambiente, come sta a testimoniare il numero dei piloti iscritti, ormai prossimo alle 100 unità. La gara rappresenta per molte delle classi in programma, la quinta prova della stagione e tra queste, le classi MX1, MX2, 65 Cadetti e 65 Debuttanti, 85 Senior e 85 Junior, Challenge MX1 e MX2, Femminile, Veteran, 125 Senior e Junior.

In campionato la situazione è ancora tutta da delinearsi stabilmente, ma le indicazioni provvisorie vedono questo ordine. Un programma intensissimo che si aprirà alle ore 8.15 con le sessioni di prove libere e cronometrate che si protrarranno sino alle ore 11, mentre dalle 11.15 scatteranno le prime manche, e dalle ore 15 le seconde manche. Sotto l´aspetto prettamente sportivo, il crossdromo internazionale Santa Barbara, che anche in questa stagione si è confermato tra i più vivaci circuiti internazionali, nazionali e regionali delle ruote artigliate, sarà il palcoscenico di questo evento.

L´organizzazione sanminiatese è impegnata a pieno regime nel lavoro di preparazione per la buona riuscita, così come sul tracciato di gara che dovrà rimanere perfetto anche con temperature molto alte ed evitare così il fastidio della polvere, presentando agli ospiti delle ruote artigliate un circuito degno della manifestazione che ospita, a testimonianza della bontà del lavoro compiuto da tutto lo staff tecnico e organizzativo, con professionalità, competenza e passione che da sempre contraddistinguono lo staff del Moto Club Pellicorse.

Un ricco time table che promette spettacolo e accesi duelli, in vista degli ultimi, decisivi round del campionato regionale FMI dei quali, dopo la tappa pisana, rimangono da disputare solo le prove di Montevarchi il 24 settembre e Chiusdino il 29 ottobre. Il biglietto unico di entrata ha un prezzo molto popolare di 5 euro.