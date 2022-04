La Canottieri Arno trionfa nel Campionato italiano di Fondo

Domenica 3 aprile nelle acque del bacino dell'idroscalo di Milano, in una giornata particolarmente fredda e piovosa, si sono tenute le gare di canoa sulla distanza dei 5000 metri valevoli per il Campionato Italiano di Fondo. La gara prevedeva un percorso con tre giri di boa a distanze regolari. La Canottieri Arno presentava tutta la squadra agonistica al completo ai nastri di partenza; in particolare il K2 Junior formato da Enrico Donatelli e Matthew Maglia partiva tra i favoriti per il podio finale. Dopo una buona partenza l'equipaggio pisano si è trovato in un gruppo di testa numeroso fino al primo giro di boa dove il gruppo si è spezzato e alcune imbarcazioni sono rimaste arretrate.

I primi quattro equipaggi hanno proseguito compatti fino all'ultimo chilometro quando sono cominciate le manovre per il rush finale. Ed è a 500 metri dal traguardo che l'equipaggio della Arno ha deciso di partire con uno scatto poderoso, dimostrando una grande intelligenza e maturità nella gestione del finale, nonché una eccellente forma fisica. Nessun equipaggio avversario è riuscito a rispondere all'attacco e i pisani sono giunti soli all'arrivo conquistandosi il titolo di

campioni italiani col tempo di 20'35''.

Le soddisfazioni non sono però terminate qui. Nella categoria Senior all'esordio totale in un campionato italiano il K2 di Chantal Maglia e Elisabetta Faiola conquista il quinto posto in una gara molto difficile contro equipaggi di alto livello e sotto una pioggia incessante. Da segnalare inoltre sempre nella stessa categoria i K1 di Enrico Beghini e Niccolò Ricardi giunti rispettivamente all'undicesimo e sedicesimo posto. La giornata di gare si è conclusa con le competizioni riservate alla categoria Master per atleti al di sopra dei 35 anni di età, in cui, oltre al sesto posto di Stefano Carlesi nel K1 Master B dopo una buona gara, arriva la medaglia d'oro e il titolo di campione d'Italia per Sara Manca nel K1 Master A. Inoltre motivo d'orgoglio ulteriore per la squadra guidata da Giacomo Marazzato sono i risultati delle gare nazionali velocità tenutesi sempre a Milano nei due giorni precedenti.

Competizioni queste, volte alla valutazione degli atleti da parte del Direttore Tecnico azzurro. Nella giornata di venerdì Donatelli e Maglia in K1 500 metri mancano la finale di pochissimo piazzandosi rispettivamente al terzo e quarto posto nella semifinale. Nella giornata di sabato Maglia trova un altro quarto posto nella semifinale del K1 1000 metri che purtroppo non è sufficiente ad accedere alla finale, Donatelli nel K1 200 metri, dopo aver vinto batteria eliminatoria e semifinale, domina anche la finale vincendo la gara con un ampio distacco. Prestazione questa che gli è valsa la convocazione per il raduno della Squadra Nazionale Junior che si terrà durante le vacanze di Pasqua al centro federale di Castel Gandolfo. Queste prestazioni dimostrano la crescita costante della squadra pisana di canoa che può così guardare al prosieguo della stagione con convinzione e ottimismo.