Grandi performance per gli atleti della Canottieri Arno nel '2° Meeting Nazionale'

Grandi soddisfazioni per la Società Canottieri Arno e alcuni dei suoi tesserati nel weekend appena trascorso, guidati dall’allenatore Nicola Iannucci, coadiuvato da Pietro Pezzini e da Matteo Gadducci. Il gruppo dell’agonismo del canottaggio ha partecipato al '2° Meeting Nazionale' selettivo per i campionati Europei ed i Mondiali svoltosi nel bacino remiero del Lago di Piediluco (TR).

Ancora una conferma per Clara Massaria che con il due senza ed il quattro senza under 23 ha raggiunto il gradino più alto del podio gareggiando conto l’Italia Team nella categoria degli assoluti. Ottimi risultati anche per la sezione maschile nel singolo ragazzi, con Francesco Carrara, primo nella finale B, e Diego Galletti quarto nella finale A. Aurora Bachini, singolo ragazzi, ha centrato la semifinale ed Andrea Martelli in doppio ragazzi, con Tommaso Simoni, si sono fatti valere nella finale B. Un grande traguardo anche per Nina Frati nel due senza junior e per Lapo Vitarelli nel singolo senior maschile.

Matilde Orsetti ha dimostrato anche in questa occasione il suo talento ottenendo la medaglia d’oro nella finale B del due senza Junior e la medaglia d’argento nel quattro senza Junior che ha visto protagonista Emma Cuzzocrea al primo posto sul podio. Matilde Orsetti e Emma Cuzzocrea hanno così meritato il body azzurro ai prossimi Europei che si terranno il 21-22 maggio al Lido della Schiranna sul Lago di Varese.