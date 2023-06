Cetilar Racing alla 6 ore del 'Glen' per puntare in alto

Sarà quasi un ritorno alla 'normalità', dopo la straordinaria parentesi della 24 Ore di Le Mans, per Roberto Lacorte ed Antonio Fuoco, che questo fine settimana affronteranno assieme a Giorgio Sernagiotto una delle classiche americane più affascinanti. L’equipaggio del team Cetilar Racing è pronto a scendere in pista per la 6 Ore di Watkins Glen, terzo dei quattro appuntamenti della serie Michelin Endurance Cup, inserita nel calendario dell'IMSA WeatherTech Sportscar Championship. E per l'occasione torneranno tutti e tre al volante della nuova Ferrari 296 GT3 numero 47 gestita dalla AF Corse, che hanno portato al debutto nel campionato a stelle e strisce in occasione della 24 Ore di Daytona dello scorso gennaio.

Sui quasi cinque chilometri e mezzo dello storico tracciato che sorge nello stato di New York, Lacorte ci arriverà galvanizzato, come si diceva, dalla sua sesta partecipazione alla 24 Ore di Le Mans conclusasi con un quarto posto di classe, nonostante un paio di fuori programma che hanno coinvolto nelle fasi iniziali della corsa la Oreca 07-Gibson del team Graff Racing nella livrea Cetilar Racing su cui si è dato il cambio con Giedo van der Garde e Patrick Pilet. Altrettanto si può dire per Fuoco, che ha conquistato con la Ferrari 499P Hypercar una storica pole position, proprio nell'edizione del centenario della gara de La Sarthe, chiudendo in seguito quinto assoluto.

Per Lacorte, Fuoco e Sernagiotto, la stagione 2023 nella serie IMSA è invece iniziata con un amaro ritiro a Daytona (dove sono stati per l'occasione affiancati da Alessandro Balzan), a causa di un contatto avuto subito dopo il via. Il successivo round della 12 Ore di Sebring che si è disputato a marzo, si è invece concluso con il 14° piazzamento finale dopo essere rimasti a lungo vicinissimi alla top-5. Un risultato condizionato nelle fasi conclusive da un problema tecnico che li ha costretti ad una lunga sosta ai box. Adesso l'intenzione è di voltare pagina, specialmente su un circuito che lo scorso anno ha visto l'equipaggio del team Cetilar Racing conquistare un buon quarto piazzamento, arrivando vicinissimo a raggiungere il podio.

La 6 Ore di Watkins Glen prenderà il via domenica alle 10.40 ore locali (quando in Italia saranno le 16.40) e si concluderà appunto sei ore dopo. Venerdì 23 giugno si svolgerà una prima sessione di prove libere. Un ulteriore turno è in programma sabato 24 e precederà nella stessa giornata le qualifiche. Sempre domenica 25 giugno, prima della gara, si svolgerà una brevissima sessione di warm-up. Come sempre sarà possibile seguire la gara live sul sito internet imsa.com. Appuntamento inoltre venerdì con Endurance Race, la rubrica di Radio 24 condotta da Carlo Genta all'interno della trasmissione Tutti Convocati, in cui si parlerà dell'impegno americano di Cetilar Racing.