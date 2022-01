Cetilar Racing pronta per un'edizione entusiasmante della 24 Ore di Daytona

E' giunto finalmente al termine il conto alla rovescia per il primo appuntamento della stagione 2022, che vede il team Cetilar Racing affrontare una nuova sfida nella serie IMSA Michelin Endurance Cup con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 47 che verrà stabilmente divisa da Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco. La 24 Ore di Daytona in programma questo fine settimana (29 e 30 gennaio), ha vissuto domenica scorsa un primo assaggio con il 'Roar before the Rolex 24', che ha visto lo stesso Lacorte e la new entry assoluta Alessio Rovera, presente come quarto uomo nella classica gara della Florida, chiudere dodicesimi nella classe GTD. Un piazzamento che ha assicurato all'equipaggio del team Cetilar Racing la sesta fila per la 24 Ore del prossimo weekend.

Il 'Roar' sostanzialmente è servito per consentire a Rovera di prendere maggiore confidenza con il tri-ovale americano (essendo l'unico che non vi aveva mai corso in precedenza) e alla squadra di affinare meglio ogni cosa. A tal proposito va evidenziata una volta di più la collaborazione che per il terzo anno vede AF Corse supportare tecnicamente l'unico team italiano al via del campionato a stelle e strisce. Una partnership perfetta, consolidata dalla presenza di alcune figure chiave come quelle del manager Didi Cazzago, dell'ingegnere Checco Ravera e di tutti gli altri uomini.

La 24 Ore di Daytona edizione 2022, la prima che il team Cetilar Racing affronta nella categoria Gran Turismo dopo avere preso parte all'edizione dello scorso anno con la Dallara LMP2, precede nell'ordine la 12 Ore di Sebring, la 6 Ore di Watkins Glen e la Petit Le Mans, e segna anche una nuova collaborazione con Radio 24 che parte proprio oggi con varie e interessanti iniziative che verranno presto svelate. Il primo ciak domani (giovedì 27 gennaio) con i tre turni di prove libere che precederanno un'ulteriore sessione in programma venerdì. Sabato alle 19.40 ore italiane lo start della gara che si concluderà il giorno dopo.