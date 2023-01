Cetilar Racing debutta alla grande nella 'Roar before the Rolex 24'

Inizia con una qualifica positiva la '24 Ore di Daytona' per il team Cetilar Racing. Al termine del 'Roar before the Rolex 24', valevole quale sessione di qualifica per la grande classica della Florida in programma il prossimo fine settimana (26-29 gennaio), prima prova della serie Michelin Endurance Cup dell'IMSA WeatherTech Sportscar Championship, è stato Antonio Fuoco a piazzare nella top-10 della GTD la Ferrari 296 GT3 numero 47 tecnicamente gestita dalla AF Corse. Il pilota cosentino, che si alterna al volante della nuova vettura di Maranello con Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e il nuovo arrivo Alessandro Balzan, ha chiuso con il responso di 1'48"309, collocandosi al nono posto su un totale di 24 equipaggi al via nella stessa classe.

"Sappiamo che la qualifica qui a Daytona non è importante al cento per cento, perché parliamo di una gara molto lunga. Cercheremo di migliorarci per la prossima settimana" ha commentato Antonio Fuoco. Una quinta fila virtuale (di fatto quella della classe GTD) quella del team Cetilar Racing per questa edizione 2023 della 'Rolex 24 at Daytona', dove di sicuro giocherà l'esperienza del team, di AF Corse e dei piloti, tutti con un bel background nella long-endurance americana.

La '24 Ore di Daytona', primo dei quattro appuntamenti del campionato a stelle e strisce (che include anche la 'Mobil 1 Twelve Hours of Sebring', la 'Six Hours of The Glen' e la '10-Hour Motul Petit Le Mans' di Road Atlanta), entrerà nel vivo giovedì 26 gennaio con le prime tre sessioni di prove libere, mentre un ulteriore turno è in programma venerdì 27. Sabato 28, alle 13.40 ora locale (le 19.40 italiane), il via della gara.