Cetilar Racing torna in pista sul circuito di Road Atlanta

Ultima fermata per la serie Michelin Endurance Cup dell'IMSA WeatherTech Sportscar Championship, che questo fine settimana (13 e 14 ottobre) approda sul circuito di Road Atlanta dove si disputerà la Petit Le Mans, quarta e conclusiva tappa della stagione 2023. Al via, come nei tre precedenti round di Daytona, Sebring e Watkins Glen, ci sarà nuovamente l'equipaggio 'all made in Italy' formato da Roberto Lacorte, Antonio Fuoco e Giorgio Sernagiotto, pronti a tornare al volante della Ferrari 296 GT3 numero 47 del team Cetilar Racing, tecnicamente gestita da AF Corse, che hanno portato all'esordio nel campionato americano proprio all'inizio di quest’anno.

Una sfida, quella della Petit Le Mans, che Lacorte e Sernagiotto affronteranno per la seconda volta di fila, dopo avere già preso parte alla gara di Road Atlanta nel 2022, ma nella circostanza con la Ferrari 488 GT3 EVO 2020 divisa con il belga Ulysse De Pauw, che per l'occasione aveva preso il posto di Fuoco, assente per un concomitante impegno. E proprio lo scorso anno, l'equipaggio del team Cetilar Racing concluse con un decimo posto di classe.

Sugli oltre quattro chilometri del circuito di Road Atlanta (nella Georgia), l'obiettivo del prossimo week-end sarà pertanto quello di fare meglio, riscattando anche il ritiro del Glen dello scorso giugno, sopravvenuto per un problema tecnico a meno di un'ora dal termine. Quello di Braselton è un tracciato vecchio stile, con poche vie di fuga. Una pista che non perdona, dove Lacorte, Fuoco e Sernagiotto ancora una volta cercheranno di puntare in alto nella classe GTD.

Venerdì via alle qualifiche dalle 15.15 ora locale, quando in Italia saranno le 21.15. La gara scatterà invece sabato alle 11.35 (le 17.35 italiane) e potrà essere seguita in live streaming sul sito internet imsa.com.