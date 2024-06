La Cetilar Racing in pista nella '6 Ore del Glen'

Il team Cetilar Racing è pronto ad affrontare la '6 Ore del Glen' (New York), terzo dei cinque round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship Endurance in programma questo fine settimana, 20-23 giugno, ed in cui è atteso uno schieramento di 56 vetture in totale.

La squadra tutta italiana sarà come sempre presente con la Ferrari 296 GT3 numero 47 schierata con il supporto della AF Corse e divisa da Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto ed il recente vincitore della 24 Ore di Le Mans, Antonio Fuoco. Un terzetto di piloti che è reduce inoltre dal podio conquistato lo scorso marzo nella '12 Ore di Sebring', conclusa con il secondo posto della classe GTD.

Punti importanti, quelli conquistati in Florida da Lacorte, Fuoco e Sernagiotto, che dopo le prime due gare di Daytona e Sebring occupano il secondo posto nella classifica Piloti GTD ed il quinto in quella della Michelin Cup, a sette lunghezze dall'equipaggio della Winward Racing formato da Indy Dontje, Philip Ellis e Russel Ward. Per i tre piloti del team Cetilar Racing questa sarà la terza consecutiva partecipazione alla '6 Ore del Glen', con Lacorte, Sernagiotto e Fuoco autori di un miglior quarto piazzamento nell'edizione del 2022.

"La 6 Ore del Glen è la gara più corta della stagione, praticamente una sprint race che disputeremo su un altro tracciato al contempo bellissimo e velocissimo, dove sarà importante adottare una strategia d'attacco - ha commentato Roberto Lacorte - Sappiamo di potere contare su una vettura, come la Ferrari 296 GT3, che ci supporta totalmente in termini di prestazioni. In particolare grazie all'importante fase di sviluppo che abbiamo svolto nel 2023. Siamo tutti estremamente motivati e determinati, specialmente adesso che in campionato siamo secondi dopo le prime due gare”.

"Sono felicissimo della vittoria conquistata a Le Mans con la Ferrari 499P. E' un successo straordinario, che ricorderò per sempre con piacere e tanta emozione - ha aggiunto Antonio Fuoco - Ora però è già tempo di voltare pagina e dedicarmi agli altri impegni della stagione, a partire dalla 6 Ore del Glen che affronterò questo week-end con la Ferrari 296 GT3 del team Cetilar Racing. E' una gara molto importante, perché arriva a metà campionato, su una pista che mi piace molto e in cui in passato abbiamo ben figurato. Dobbiamo concentrarci e dare il meglio di noi stessi, perché come ben sappiamo le gare del campionato americano IMSA sono molto difficili".

A dare il via al fine settimana di Watkins Glen sarà la prima sessione di prove libere di venerdì. Sabato si tornerà in pista per il secondo turno che precederà le qualifiche in programma alle 21.30 ora italiana. La gara prenderà infine il via domenica alle 17.10 sempre ora italiana e verrà trasmessa in live streaming sul canale IMSA Tv (www.imsa.com/tv).