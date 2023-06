Week end complicato per la Cetilar Racing alla '6 ore di Watkins Glen'

Un week-end complicato, che si è concluso con un ritiro per Roberto Lacorte, Antonio Fuoco e Giorgio Sernagiotto, sfortunati protagonisti della '6 Ore di Watkins Glen'. Il terzo dei quattro appuntamenti della serie Michelin Endurance Cup dell'IMSA WeatherTech Sportscar Championship non ha avuto l'epilogo che ci si sarebbe auspicato per l'equipaggio del team Cetilar Racing.

Nella sessione di qualifica di sabato 24 giugno Lacorte, che era reduce dalla sua sesta partecipazione alla '24 Ore di Le Mans', non ha potuto issarsi oltre la 17° posizione di classe, mentre la gara per lui e per i suoi compagni di squadra si è definitivamente conclusa dopo cinque ore e 17 minuti a causa di un problema tecnico sulla Ferrari 296 GT3 numero 47 sempre gestita tecnicamente dalla AF Corse.

Molta delusione pertanto, anche perché quella del 'Glen' poteva essere la gara del riscatto, dopo il ritiro nella '24 Ore di Daytona' e il 14° posto della GTD ottenuto successivamente nella '12 Ore di Sebring' dello scorso marzo. Ma su tutto c'è sempre la voglia di rifarsi con gli interessi e l'attenzione è già da adesso focalizzata sul quarto e conclusivo appuntamento della serie americana di durata che si svolgerà sul circuito di Road Atlanta a metà ottobre, in occasione della 'Petit Le Mans'.