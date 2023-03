Cus Pisa e Pugilistica Pisana Bartolomei insieme per la promozione dei corsi di pugilato

Importante convenzione tra il Cus Pisa e la Pugilistica Pisana Carlo Bartolomei, società storica pisana, per la promozione dei corsi di pugilato della stagione corrente. La Pugilistica Pisana Carlo Bartolomei ha sede in via Contessa Matilde e da 51 anni è iscritta alla Federazione Pugilistica Italiana, attualmente vanta una quindicina di pugili professionisti. Tra i molti titoli vinti quello Città di Carrara, sette volte il Torneo Nepi e sei volte il Torneo Etruria. Il Maestro Benemerito della Pugilistica Pisana è Marcello Bartolomei campione del mondo di braccio di ferro e vincitore di cinque titoli regionali ('72, '73, '74,'75, '76).

"Un occasione importante per tutti i tesserati del Centro Universitario Sportivo e non che vogliono intraprendere la pratica del pugilato - afferma il professor Stefano Pagliara, presidente del Cus Pisa - i nostri tesserati avranno così l'occasione di iscriversi presso la segreteria di via Chiarugi con uno sconto concesso dalla Pugilistica Galilei".

"Siamo molto felici di aver stipulato questa convenzione, che spero duri il più a lungo possibile - afferma Marcello Bartolomei Maestro Benemerito della Pugilistica Pisana - la nostra squadra potrà garantire une vera e propria scuola con i nostri corsi. Siamo onorati di poter collaborare con una realtà così importante come il Cus Pisa". Per info e maggiori informazioni 050.2211263 oppure scrivere corsietornei@cuspisa.it.