Scherma: due atleti pisani nella nazionale paralimpica per le qualificazioni ai Giochi olimpici

Sono due gli atleti della Toscana che parteciperanno ai Campionati europei di Scherma Paralimpica che si svolgeranno a Varsavia. Un’edizione fondamentale quella che si svolgerà nella capitale polacca perché darà punti per la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Difenderanno i colori azzurri in questa competizione continentale Matteo Betti e Alessia Biagini. Per il senese Betti, atleta delle Fiamme Azzurre che si allena tra Club Scherma Pisa Di Ciolo e Pisascherma, tre prove sicure più una possibile quarta. L’atleta classe ’89 prenderà parte alle gare di Spada Maschile e Fioretto Maschile cat. A più la prova a squadre sempre di fioretto. Da definire ancora, invece, la composizione del quartetto di spada maschile. In Polonia il tentativo di una seconda medaglia individuale dopo quella conquistata nel 2018 a Terni di fioretto.

Quattro le gare che invece affronterà Alessia Biagini. La 28enne pisana, che si allena presso il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, tirerà dal 1° al 4 dicembre dividendosi nelle prove di Spada e Fioretto cat. B più le due prove a squadre. La spedizione toscana si completa con la presenza dei tre commissari tecnici, i pisani Francesco Martinelli e Simone Vanni più il livornese Marco Ciari rispettivamente di spada, fioretto e sciabola. Oltre a loro ci sarà anche il fisioterapista senese Christian Lorenzini.