Bocce, Coppa Toscana Juniores: la doppia tappa di Massa premia Pisa Bocce e Scandiccese

Domenica 24 luglio a Massa si è svolta una doppia tappa di Coppa Toscana Juniores organizzata dalla società Bocciofila Massese. Al mattino sì è disputata la 2° Coppa Città di Massa, gara a coppie specialità Petanque. Dopo il girone eliminatorio molto equilibrato, la finale ha visto la netta vittoria della coppia composta da Pietro Lazzeroni (Pisa Bocce) e Marco Zerboni (Scandiccese), vincitori su Agnese Casini e Didier Lazzeroni entrambi della Pisa Bocce.

Nel pomeriggio sono stati assegnati i titoli regionali Juniores della specialità Volo. Under 18 e Under 15 si sono affrontati con partite tradizionali, mentre gli Under 12 si sono confrontati nei giochi tecnici. Anche questa gara è stata caratterizzata dal grande equilibrio in campo. A vincere nell'Under 18 è stata Agnese Casini di Pisa Bocce davanti alla compagna di squadra Asia Turini. Anche nell'Under 15 podio tutto femminile col successo di Valeria Zerboni (Scandiccese) su Iris Facchini (Affrico). Nell'Under 12 ha vinto Pietro Lazzeroni (Pisa Bocce) davanti ad Alessandro Zerboni (Scandiccese). I vincitori di ogni categoria compiono così dei notevoli passi avanti nella classifica generale dopo le 5 tappe disputate, quando ne mancano altre 6.

Per FIB Toscana erano presenti il vicepresidente Paolo Gherardi, i consiglieri Enza Lombardi, Carlo Lazzeroni e Simone Mocarelli, il delegato Firenze-Pisa-Prato Stefano Bartoloni. Il prossimo appuntamento di Coppa Toscana Juniores per la sesta tappa sarà a Lido di Camaiore domenica 7 agosto: si giocherà a Beach Bocce presso il Bagno Abetone (manifestazione organizzata dalla Bocciofila Viareggina).