Torna il Cross country al Centro Ippico Migliarino

Domenica 4 settembre, riprenderanno nuovamente, dopo un decennio di pausa, le gare di Country Derby. La prima tappa avrà luogo nella splendida cornice del Centro Ippico Migliarino. Promosso da FITETREC e coordinato da Giorgio Canepa, responsabile nazionale FITETREC-ANTE di Cross Country, il concorso è finalizzato a selezionare i binomi della squadra Toscana per le finali di ottobre del Campionato Italiano che si terranno a Pratoni del Vivaro. L’evento sarà realizzato anche grazie al sostegno prezioso degli sponsor, tra cui Il Circolino 1912 e I Sellai di Pisa, e le aziende Cortal e Candioli.

Il Country Derby è una gara che consiste in percorsi di campagna sia a binomi singoli che in coppia. Partendo su ostacoli mobili in campo chiuso per poi proseguire su quelli fissi in spazi aperti, questa attività è particolarmente indicata per chi vuole prendere maggiore confidenza con la disciplina del Cross Country. Le gare partono con una altezza minima degli ostacoli di 20 cm, dando così la possibilità di partecipare a tutte le fasce di età, incluso i meno esperti. Non manca certamente l’aspetto ludico perché alcune prove verranno eseguite in coppia. In questo caso due binomi partono contemporaneamente e si devono coordinare durante il percorso per arrivare insieme al traguardo dopo aver superato tutti gli ostacoli nei tempi richiesti. In altre parole, un esercizio perfetto sia per chi viene dal concorso tradizionale che per gli amanti dell’equitazione di campagna!

Il Centro Ippico Migliarino si trova nell’area naturale protetta del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli; la tenuta, di proprietà della famiglia Salviati, è da sempre terra dicavalli ed è entrata nella storia equestre per i suoi importanti concorsi a livello internazionale. Grazie al presidente Marco Porciani e in collaborazione con l’istruttore di III livello FISE Massimo Petaccia, è stato recentemente ristrutturato per continuare ad offrire strutture ottimali in un ambiente ancora intatto, dove si concilia il grande sport con il piacere del benessere. 70 ostacoli rinnovati sotto la supervisione del tecnico Roberto Rotatori, cavaliere olimpionico e costruttore di percorsi tra i più importanti d’Italia, creano le premesse ideali sia per l’addestramento dei cavalli che per le attività agonistiche. Non a caso Migliarino è stato definito il diamante in Toscana (e non solo!) per la disciplina del Completo.

Tra i sostenitori dell’evento è presente ANAMES (Associazione Nazionale Allevatori di Cavalli Maremmani ed Ente Selezionatore) che ha sempre creduto nella qualità sportiva e nella versatilità del Cavallo Maremmano. Come sottolinea il presidente Guido Gasparro: "Il Cavallo Maremmano ha origini antichissime che risalgono alla civiltà etrusca. Derivato da incroci bradi di antiche razze locali è tuttora cavallo autoctono della Maremma Toscana e Laziale. Adattandosi per secoli a quella che allora era una terra aspra e povera è cresciuto forte e robusto, oggi il Maremmano si presenta come un cavallo elegante, elastico, attivo e adatto alla carriera agonistica, facendolo divenire un protagonista di tutti gli sport equestri. Perciò siamo convinti, che queste caratteristiche siano un ottimo punto di partenza per eccellere nel Cross e siamo certi che molti binomi troveranno soddisfazione a partecipare a questa fantastica disciplina".