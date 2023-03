Il Cus Pisa calcio a 5 pronto al debutto nei CNU: prima sfida contro il Cus Parma

Dopo la trionfale vittoria del Cus Pisa Volley, tocca al Calcio a 5 scendere in campo ai Campionati Nazionali Universitari, martedì 14 marzo alle 15 presso la PalaGeodetica di via Chiarugi.Ii ragazzi di Mario Piludu incontreranno il quotato Cus Parma nella gara di andata delle qualificazioni. Il return-match in Emilia è previsto per il 28 marzo. La vincente di questa sfida affronterà sempre nel doppio confronto la vincente del girone 16 tra Cus Macerata e Cus Ferrara per entrare nella fase finale delle migliori otto squadre universitarie d'Italia. C’è molta attesa per questa sfida.

Mario Piludu, selezionatore della squadra di Calcio a 5, afferma: "Siamo una squadra molto giovane, valida e di prospettiva, che darà filo da torcere a tutti fermo restando i valori dei nostri avversari che sono una buona compagine. Spero che martedì ci sia un buon numero di persone a sostenerci alla Palestra Geodetica".

Questa la rosa dei giocatori scelti da Piludu: Andrea Vicari (Cus Pisa), Eugenio Casarosa (Cus Pisa), Giacomo Salvetti (Cus Pisa), Matteo Capozza (Cus Pisa), Mattia Crispo (Cus Pisa), Tommaso Barbieri (Cus Pisa), Simone Cecchetti (Cus Pisa), Matteo Spalti (Futsal Pontedera), Daniel Giannini (Futsal Pontedera), Francesco Pace (Futsal Pontedera), Francesco Lazzarelli (Five To Five), Lorenzo Landi (Quattrostrade), Tommaso Taglioli (Five To Five), Filippo Costamagna (Five to Five), Giuseppe Ficarazzi (FIGC Basilicata). Allenatore Mario Piludu.