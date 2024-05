Cus Pisa calcio a 5 in trionfo: conquistata la promozione in C1

E' tempo di festeggiamenti per la squadra maschile del Cus Pisa Calcio a 5, promossa in C1 dopo un campionato a dir poco tortuoso. Difficoltà pregresse e tre cambi di allenatore non hanno scoraggiato il gruppo, che è sempre rimasto compatto e fiducioso. Dopo tre anni in C2 i ragazzi gialloblu hanno chiuso il campionato in 3° posizione e hanno poi vinto tutti i playoff meritando la promozione.

"Nelle fasi finali abbiamo prima vinto in casa con l’Atletico 2001, poi fuori casa, in particolare contro la Timec, con una rimonta che ci ha dato ancora più consapevolezza dei nostri mezzi" dice il team manager Tommaso Inghirami. "Infine le final four a Firenze - continua - dove ci siamo scontrati con il San Frediano, contro cui avevamo già giocato due volte, prima vincendo poi perdendo. E' stata una partita bella, equilibrata, dove abbiamo prima pareggiato, poi siamo andati ai supplementari e sul finale Fabrizio Camero, con un tiro libero, ci ha portato in vantaggio e ancora un altro gol ci ha fatto chiudere la partita 3-1. Al match finale contro l’Asd La Sorba eravamo quindi molto carichi e abbiamo vinto 8-2 dopo un match dominato dai primi minuti".

Ringraziamenti sentiti dunque, quelli che Inghirami rivolge "in primis a Sergio La Rocca, perché si è reso disponibile ad allenarci a stagione avanzata ma ha preso a cuore la situazione e da quando è subentrato in panchina ha conseguito 9 vittorie e 2 pareggi (ad esclusione di una sconfitta ai rigori), quindi risulta imbattuto da 11 partite consecutive. Il secondo ringraziamento va alla dirigenza, composta dal presidente Andrea Tesei, Michele Orsitto, il direttore sportivo Massimo Vernace, che ha scelto di dare fiducia incondizionata al gruppo ed è stato ripagato con ottimi risultati. Infine grazie a tutti i ragazzi e allo staff, pronti a ripartire con più motivazione".

Anche per l’Under 21 la stagione si chiude con risultati più che soddisfacenti. La squadra, allenata da Virgilio Davide Condarcuri, nel suo primo anno di attività è riuscita a raggiungere il 4° posto a fine campionato. "Siamo riusciti a creare un gruppo che ha dato prova di grandi potenzialità e coesione, la migliore difesa e un ottimo posizionamento finale. E' sicuramente un buon auspicio per il prossimo anno. L'obiettivo è di ricreare un settore giovanile solido e rilanciarlo anche con la creazione di una squadra Under 19".

Anche le ragazze del Cus Pisa Calcio a 5 festeggiano. Restano infatti in Serie B e hanno chiuso il campionato con una salvezza che sembrava tutt’altro che scontata. Nel girone di andata la squadra si è fermata in 9° posizione con 11 punti in classifica, in uno dei gironi di serie B più difficili, con squadre molto equilibrate e di alto livello. Anche l’inizio del girone di ritorno è stato complicato, sconfitte nelle prime tre gare, e un posizionamento in zona retrocessione della classifica. Ma nelle ultime 8 partite mister Garzelli è riuscito a risollevare la squadra, che ha collezionato 3 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte, conducendole così alla salvezza.

Fondamentali le vittorie contro il Real Gryphus, a pari punti con il Cus Pisa a due partite dalla fine, e contro il Vis Fondi, con cui si giocava la battaglia per la salvezza. La stagione si è chiusa con un ottimo 9° posto e l'obiettivo stagionale raggiunto, cioè restare in B. "Dopo la retrocessione e il ripescaggio dello scorso anno - commenta Chiara Figliucci, dirigente della squadra - volevamo dimostrare il nostro valore e le nostre capacità con una permanenza meritata. Ci siamo riuscite e siamo molto soddisfatte di questo risultato. Vorrei ringraziare il nostro allenatore Riccardo Garzelli, le dirigenti Sara Mazzei e Camilla Ghezzani, lo staff, tutto il Cus Pisa e ovviamente le nostre giocatrici".