Il Cus Pisa calcio a 5 impatta con Parma la gara d'esordio ai CNU

Si chiude con uno scoppiettante pareggio (4-4) la gara di andata tra Cus Pisa e Cus Parma valida per le qualificazioni ai Campionati Nazionali Universitari 2023. Si deciderà tutto nel match di ritorno in programma martedì 28 marzo in Emilia Romagna. I ragazzi di mister Piludu partono male, si fanno sorprendere e dopo venti minuti vanno sotto di tre reti.

Il Cus Pisa si scuote e a pochi minuti dalla fine Pace accorcia le distanze. Si va al riposo sul 3-1 a favore di Parma. Ad inizio ripresa Spalti dopo un'azione di contropiede conclude a rete e complice una deviazione trova il 2-3. Padroni di casa costantemente all'attacco. Dopo vari errori e almeno due grandi parate del portiere l'arbitro concede il rigore per un fallo su Pace in area. Lo stesso Pace si incarica della battuta e spiazza il portiere di Parma: 3-3 e parità ristabilita.

Sulle ali dell'entusiasmo il Cus Pisa ci prova ancora e ancora Pace in contropiede supera il portiere e deposita la palla in fondo al sacco: 4-3. L'urlo del Cus Pisa però viene strozzato in gola dal pareggio, pochi secondi dopo per una disattenzione difensiva, dove si infila Murina con un destro, che si insacca alla sinistra di Salvetti. Il Cus Pisa prova gli ultimi assalti ma la partita si chiude sul 4-4.