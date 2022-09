Esordio con vittoria per il Cus Pisa Calcio a 5 nel campionato di C2

Partenza con il botto per il Cus Pisa Calcio a 5 che nella prima giornata del campionato di serie C2 batte il SecurJob Montecarlo (4-3) e conquista i primi tre punti stagionali. La squadra di mister Damiano Umalini parte bene, ma sono i locali a portarsi avanti e a chiudere il primo tempo sull'1-0. Nella ripresa però c'è la grande reazione dei ragazzi universitari pisani che ribaltano il risultato con le reti di Umalini e Garcea. Gara pazza però che vede ancora una rimonta dei locali che si riportano in vantaggio per 3-2. Nel finale succede di tutto. Prima Cecchetti pareggia, poi quando il risultato di parità sembrava quello più scontato ecco che ancora Cecchetti in Zona Cesarini porta sul 4-3 il punteggio per il Cus Pisa. E' grande festa nello spogliatoio cussino a fine gara. Nella seconda giornata in programma venerdì 30 settembre alle ore 22 alla Palestra Geodetica di via Chiarugi, il Cus affronterà lo Sporting Tau Futsal.