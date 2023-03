La stagione del Cus Pisa Hockey femminile inizia col piede giusto

Inizia con il piede giusto il campionato di A2 di hockey su prato per il Cus Pisa. Due belle vittorie per le ragazze di mister Martina Chirico, nelle due gare del week end disputate con Hc Genova e CUS Torino B hanno vinto con punteggio molto largo. Successo per 11-0 contro le liguri nel primo match di sabato 18 marzo, mentre nella seconda sfida domenicale con le piemontesi, vittoria pisana per 7-0. Sono andate a segno contro Hc Genova: Costanzo 5 gol Piccinocchi 2, Ciucci V, Corradini, Rovini, Taglioli 1. Domenica contro Cus Torino B a segno: Piccinocchi con una tripletta, Costanzo, Chiricò, Ciucci V e Messerin con un gol a testa.

"Due vittorie molto importanti per il morale, oltre che i risultati che ci hanno visto vincitrici, abbiamo dimostrato di avere buone idee e un buon gioco di squadra - afferma il coach Martina Chiricò - Stiamo crescendo pian piano. Finalmente la nostra panchina si sta allungando. Stiamo dando spazio a giovani leve sempre più brave e mature. Sono molto felice di questo doppio successo, partire bene aiuta sempre molto. Il campionato è ancora lungo ma l'obiettivo resta quello della promozione in Serie A1, anche per dare una gioia al nostro pubblico che nello scorso week end ci ha spinto e ci segue sempre con affetto".