Calcio a 5: sconfitta amara per le ragazze del Cus Pisa in Sardegna

Il Cus Pisa Gallaccio torna con zero punti e tanto rammarico dalla trasferta in Sardegna contro l'Arzachena. Finisce 2-1 per le locali, una gara sfortunata valida per il secondo turno del campionato di serie A2 femminile. Il primo tempo si chiude a reti bianche, il Cus Pisa Gallaccio tiene botta alle più quotate avversarie. Nella ripresa l'uno-due di Kovalenko per l'Arzachena taglia le gambe alle pisane, che rimangono anche senza portiere. In porta va la Landolfo e tra l'altro la sua prestazione tra i pali è positiva. Negli ultimi minuti capitan Coda accorcia le distanze su calcio di punizione ridando speranza alla formazione di Giovanni Carboni, ma non basta. Le cussine escono sconfitte, ma a testa alta contro un avversario che reciterà un ruolo di prim'ordine per l'intera stagione.

I RISULTATI DELLA 2° GIORNATA.. Arzachena – Cus Pisa 2-1. Pistoia – San Giovanni 3-1. Shardana Futsal – La Coccinella 2-4. La 10 Calcio – Athena Sassari 3-1. Sabina Lazio – Prato C5 2-1. BRC 1996 - Roma Calcio Femminile 5-4.

LA NUOVA CLASSIFICA. La 10 Calcio, Arzachena, Pistoia, Sabina Lazio 6; Roma Calcio Femminile, Ciampino, La Coccinella, BRC 1996 3; Prato C5, CUS Pisa, Shardana, San Giovanni, Athena 0