Il Cus Pisa hockey femminile si qualifica per le finali playoff

Il Cus Pisa Hockey Femminile torna da Roma con una vittoria su Butterfly (2-1) e una sconfitta di misura e giocando alla pari con la capolista Lorenzoni (4-3). Una giornata positiva dunque per la squadra del Cherubino nel campionato Elite di Serie A. Contro Butterfly è andata a segno prima Margherita Rovini su corner corto e poi Matilde Piccinocchi, appena rientrata dal campionato europeo con la nazionale under 21, su azione. Il Cus Pisa ha segnato il primo gol nel primo quarto e il risultato è rimasto invariato fino al quarto quarto, quando Butterfly ha prima pareggiato per poi subire il goal gialloblu con Piccinocchi, che ha sancito la vittoria.

Nel secondo incontro con la capolista Lorenzoni, il Cus Pisa è uscito sconfitto per 4-3 giocando alla pari con la capolista, che si è portata però sul 2-0. Le ragazze cussine non si sono date per vinte ed hanno lottato fino al pareggio con le reti realizzate da Rovini e Chirico. Piccinocchi portava sul 3-2 il Cherubino, ma la capolista prima si portava sul 3-3 e poi rimontava chiudendo sul 4-3 finale.

Con questo risultato Cus Pisa chiude al terzo posto dietro a Lorenzoni e Butterfly e si qualifica ai play-off che si disputeranno a Bra il 29 gennaio prossimo. Primo incontro (ore 11) semifinale contro Hc Butterfly ed in caso di successo nel pomeriggio la finale scudetto. Dopo le gare di domenica c'è già un verdetto: Il Cus Padova ultimo a cinque punti retrocede alla serie inferiore.