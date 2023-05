Il sogno del Cus Pisa Hockey femminile: gialloblu allo spareggio per la promozione in A1

Continua a suon di record la stagione del Cus Pisa Hockey nel campionato di A2, dove le ragazze di Martina Chiricò, hanno sconfitto con un perentorio 8-0 nel derby il Pistoia, continuando la loro marcia inarrestabile. Dopo il successo del campionato da imbattute con 24 punti in otto gare, le ragazze della Chiricò hanno battuto anche Pistoia nello spareggio, accedendo così alla fase finale di domenica 11 giugno, dove affronteranno nel gironcino a tre Riva e i siciliani del Galatea per il passaggio in A1. Un grande risultato al termine di una cavalcata trionfale frutto di un grande lavoro messo in atto da tutto lo staff del Cherubino.

CUS PISA - PISTOIA 8-0

CUS PISA: Betti, Chirico C., Ciucci V., Ciucci C., Corradini, Costanzo, Foggi, Lanfranco, Moroz, Orengo, Piccinocchi, Rovini, Trafeli. All. Martina Chirico. Dirigente: Lucianita D'Ambra.

RETI: Rovini, Costanzo, Corradini, Chirico C., Ciucci V., Foggi, Piccinocchi 2