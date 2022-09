Al via la stagione del Cus Pisa Hockey maschile e femminile con la Coppa Italia

Sono stati resi noti dalla Federazione Italiana Hockey e dal Settore Agonistico Nazionale la composizione dei gironi della Coppa Italia Maschile e Femminile di Hockey. Cinque gironi con tutti gli iscritti al campionato Elite, A1 e A2 Femminile. Il CUS Pisa Maschile è stato inserito nel girone A insieme a Valchisone, Bra, Asd Bonomi e Pistoia. I primi due match d'esordio li disputerà il 17 settembre alle 12 contro il Bonomi e alle 16 con Valchisone. Il CUS Pisa femminile è stato inserito nel girone D con un doppio impegno milanese contro HC Argentia e HP Milano e Genova HC. Il 18 settembre le cussine affronteranno Genova (ore 13) e alle 17 se la vedranno con Milano. Il 25 settembre il terzo incontro con Argentia alle ore 15.

La formula prevede l'accesso al Round 2 della terza, quarta e quinta classificata dei gironi A e B e le terze e la quarta dei gironi C. Mentre la prima e la seconda classificata di ogni girone accedono direttamente al Round 3. Nel Round 2 le prime classificate di ogni girone accedono al Round che si disputa con un girone all'italiana di sola andata a concentramento. Le prime due classificate di ogni girone accedono alle semifinali. La vincente della Coppa Italia sarà ammessa alla Supercoppa 2023.

"Sono molto felice di questa ripartenza.In qualità di vice presidente della Federazione Italiana Hockey, abbiamo lavorato molto per offrire dei campionati più competitivi. Come presidente del CUS auspico che le nostra squadra si faccia valere così come è avvenuto negli ultimi anni. Un grande in bocca al lupo" afferma Stefano Pagliara.