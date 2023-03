Colpaccio del Cus Pisa Hockey in casa dell'HT Sardegna

Ad Uras (Cagliari) il Cus Pisa conquista tre punti preziosi sconfiggendo Ht Sardegna per 4-3 nel campionato di serie A1 di Hockey su Prato Maschile. Primo tempo equilibrato che termina sullo 0-0. Nel secondo quarto la sblocca Matteo Zoppi per il Cherubino. La gara si fa nervosa, l'arbitro attribuisce due cartellini verdi ad Ht Sardegna ed un verde ed un giallo al CUS Pisa. Ht Sardegna pareggia, ma il Cus Pisa è bravo a reagire e Matteo Zoppi trova ancora il 2-1 riportando avanti i ragazzi di Giorgi.

Poco prima in realtà, lo stesso Matteo Zoppi aveva trovato la via del gol, ma si era visto annullare la rete dall'arbitro. Nel quarto quarto Matteo Zoppi porta il risultato sul 3-1 per il CUS Pisa e poi il fratello Simone Zoppi cala il poker, portando il Cherubino addirittura sul 4-1. I padroni di casa accorciano poi sul 4-2 che poi con un rigore si portano addirittura sul 4-3. Nel finale altro colpo di scena con un altro rigore per i locali, ma il penalty finisce sul palo e il portiere gialloblu respinge. Il Cus Pisa pur soffrendo porta a casa l'intera posta.