Continuano le vittorie della Michele Bartoli Academy di San Giovanni alla Vena

Ancora vittorie per la Michele Bartoli Academy di San Giovanni alla Vena e dei suoi ciclisti e cicliste. Ci sono foto che dicono tutto, raccontano amicizie e soprattutto un modo buono di vivere e di far vivere lo sport e di allenare, che è fatto di passione, rispetto, disciplina, lealtà e senso di squadra. Lo sport che fa crescere, in ogni senso. Le qualità, sportive e umane, che sono segno distintivo del campione Bartoli, di suo fratello Mauro, altro campione e di Roberto Cecchi. Alla quinta prova del Trofeo T-Cross, regionale, domenica scorsa, Danilo Bartoli ha vinto, seguito dal compagno Alex Fratti. E subito dopo il traguardo spontaneamente si sono abbracciati, sorridendo, commuovendo tutti, al di là delle appartenenze e delle classifiche.

L'ultima prova del T-Cross ci sarà il 6 gennaio e Fratti domina la classifica con venti punti di distacco sugli altri. La sua felicità è quella di tutti, una condivisione e una semplicità che rendono il team di Michele Bartoli uno dei più forti, perché solida è l'unità della squadra e la sua capacità di dimostrarlo anche sul terreno e nella sfida più difficile. La forza del gruppo. La scorsa domenica era stato Fratti a vincere, nella categoria allievi di 2° anno, nel Gran Premio La Pieve, la cosiddetta classica degli olivi, e Bartoli era arrivato secondo. Filippo Cecchi, anche lui di San Giovanni alla Vena, già campione toscano di ciclocross, per la categoria elite under 23, era arrivato primo, Emanuele Favilli quarto tra gli esordienti, Letizia Barra prima, tra le donne junior, e Maddalena Simeoni, giunta seconda al campionato toscano di inizio dicembre, terza tra le allieve di secondo anno.

"Ancora congratulazioni a questi ragazzi e ragazze e a tutto il team Bartoli - dicono il sindaco Matteo Ferrucci e il vicesindaco, Andrea Taccola - non solo per le numerose vittorie, ma in particolare per gli splendidi valori che esprime questa squadra. Gli stessi che hanno portato Michele Bartoli a essere un grandissimo campione, restando sempre una persona autentica e affezionata alle sue radici, così come il fratello Mauro e che, insieme alla preparazione di Roberto Cecchi, li rendono forti e speciali, in bici, nelle gare e nella vita, ogni giorno. E ora aspettiamo il 6 gennaio, per l'ultima prova del T-Cross, tifando per questi ragazzi e queste ragazze, che rendono orgogliosa, come altri campioncini e campioncine, la nostra comunità".