Si avvicina la decima edizione del Tower Festival: come iscriversi

Decine e decine di tornei, musica, street-food e tanto divertimento per la decima edizione del Tower Festival, il più grande evento sportivo della provincia di Pisa organizzato dal Cus Pisa in programma sabato 1 e domenica 2 luglio, che da quest’anno va in doppia cifra.

DUE GIORNI DI SPORT E DIVERTIMENTO. Per due giorni, sabato 1 e domenica 2 luglio, decine di tornei sportivi animeranno da mattina al tramonto la cittadella sportiva di via Chiarugi. Al calar del sole, street-food, dj-set e vari artisti alimenteranno invece la voglia di divertimento e di spensieratezza delle centinaia di sportivi e non che annualmente partecipano all'evento, che quest’anno entra in doppia cifra. L'iniziativa promossa dal Cus Pisa è diventata un appuntamento fisso per gli amanti dello sport e della musica richiamando in città anche decine di società sportive provenienti da tutta la Toscana e non solo.

TORNEI ED ISCRIZIONI. Calcio, green volley, hockey su prato, tennis, ultimate frisbee e l’inimitabile Daground. Per iscriversi è necessario scaricare il modulo di Tesseramento Cus Pisa, e la Scheda di partecipazione del Tower, compila entrambi i moduli in tutte le loro parti e consegnale insieme al Certificato medico in originale alla Segreteria in Via Chiarugi, 5, entro la data di chiusura iscrizioni 28 giugno, altrimenti inviando i moduli e il certificato medico, insieme alla Ricevuta di pagamento (IBAN: IT83S0503414024000000121872) e alla fotocopia della Carta d'Identità alla casella di posta: towerfestival@cuspisa.it

IL PROGRAMMA. "Di giorno si gioca, di notte si balla" questo il motto coniato per questa edizione. Ci sarà come al solito la possibilità di campeggiare nello spazio riservato all’interno del centro sportivo di via Chiarugi. Sabato 1 luglio alle ore 19 è previsto il taglio del nastro e quindi l’inaugurazione alla presenza degli atleti cussini e delle autorità. Dalle ore 22 spazio al DaParty, mentre domenica 2 luglio sarà il giorno delle finali e delle premiazioni di tutti i tornei.