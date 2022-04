Il sitting volley pisano sul tetto d'Europa: il Dream Volley trionfa nella Champions Cup

Pisa si prende lo scettro e siede sul trono d'Europa: le ragazze del Dream Volley hanno trionfato nella prima edizione della Champions Cup di sitting volley organizzata dalla Para Volley Europe. Le ragazze della società de I Passi, capitanate dall'allenatrice-giocatrice Eva Ceccatelli, hanno sbaragliato la concorrenza internazionale arrivata all'ombra della Torre per disputare la manifestazione continentale.

Le partite si sono svolte nella palestra della società pisana: venerdì 1 e sabato 2 aprile si è giocata la fase iniziale, con un girone all'italiana in cui le quattro formazioni (oltre al Dream Volley, hanno preso parte alla kermesse la migliore formazione ungherese, quella slovena e quella polacca) si sono incrociate, stilando la classifica che ha prodotto gli incroci della fase a eliminazione diretta. La squadra pisana nella fase di qualificazione è riuscita a compiere un percorso netto: tre vittorie e due soli set concessi alle avversarie.

Nel pomeriggio di ieri, in semifinale, il Dream Volley se l'è vista con la formazione polacca del Silesia: un altro 3-0 nettissimo, con i parziali che hanno messo in evidenza la qualità tecnica e tattica delle giocatrici pisane. 25-7, 25-23 e 25-16 sono i punteggi con cui il Dream ha liquidato la pratica e si è conquistata la finalissima. La sfida con le slovene del Robust si è giocata questa mattina, domenica 3 aprile: per l'occasione anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo si è seduto sugli spalti per supportare la formazione pisana. Il Dream Volley non ha accusato la pressione della partita e con un'altra prestazione di assoluto livello ha trionfato, conquistando così il primo trofeo internazionale della storia della società. Una coppa che va ad arricchire una bacheca in cui campeggiano già diversi scudetti e numerose coppe nazionali.