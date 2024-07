Canottaggio: due atlete della Canottieri Cavallini conquistano l'argento con l'Italia ai mondiali universitari

Prima si chiamavano Universiadi, oggi invece portano il nome di World University Rowing Championship FISU, ma la sostanza non cambia. Si tratta della più prestigiosa manifestazione a livello sportivo universitario e a rappresentare i colori dell’Italia sull’imbarcazione dell’8+ femminile c’erano ben due atlete della società remiera Canottieri Cavallini di Calcinaia, ovvero Giorgia Borriello (5° carrello) e Benedetta De Martino al timone.

Sulle acque del bacino Willem Alexander Baan di Rotterdam in Olanda, l’equipaggio azzurro dopo le batterie ed i recuperi si è qualificato per disputare la finale. Una gara serratissima in cui l’imbarcazione italiana ha tenuto la terza posizione per quasi tutta la gara e nel finale ha superato le canadesi per giocarsi testa a testa il primo posto con le fortissime americane. Sulla linea del traguardo a spuntarla è stata la braca stelle e strisce con l’Italia di Giorgia e Benedetta che si è piazzata al secondo posto.

Un bellissimo argento quello portato al collo dalle due atlete della Canottieri Cavallini Calcinaia che va ad infoltire il bottino della spedizione italiana nei mondiali universitari. Dopo questa strepitoso risultato Giorgia Borriello tornerà a studiare alla Ohio University negli Usa, mentre Benedetta continuerà i suoi studi all’Università di Firenze e inizierà la sua collaborazione come allenatrice giovanile (avendo da poco conseguito il brevetto di allenatore di 1° livello) proprio con la società remiera che opera nel nostro Comune.