Ecoricicli conquista il titolo di campione provinciale CSAin di calcio a 5

Grandissima serata ai campi del Planet Football di via Pietrasantina, gestiti da Federico Del Lupo. Si sono svolte davanti ad un folto pubblico, che ha fatto degna cornice, le finali dei playoff dei campionati CSAin Pisa. Per il playoff ARGENTO i ragazzi di Ati Calcio a 5, guidati da mister Balzamà, riescono a battere per 5-4 i Cani Sciolti di capitan Ferraro in un match accesissimo deciso all’ultimo respiro. Per i playoff ORO il Real Pisa dei fratelli Fillino ha la meglio contro gli agguerriti Banditi del litorale: 7-6 il finale in una gara tirata fino al triplice fischio.

Il match clou della serata per decretare il campione provinciale di Pisa 2023 si conferma tale. Ecoricicli del 'presidentissimo' Paoli parte meglio e fino a 5 minuti dal termine è avanti di 3 reti, ma gli 'orange' mai domi del Real Solo Pisa di mister Bulleri riescono a rimettere in pari le sorti del match. Alla lotteria dei rigori però Pezzini e compagni riescono ad avere la meglio e si aggiudicano questo importante riconoscimento: 14-13 il finale. Ecoricicli Campione provinciale CSAin Pisa 2023.

Aspettando le finali delle coppe di Lega e l’inizio dei tornei estivi una importante delegazione sarà presente alle finali Nazionali di Riccione dal 1° al 4 giugno prossimo: terranno alto i colori rossocrociati la squadra di calcio a 7 Valdiserchio Avane capitanata da Tommaso Bonanni e la squadra di calcio a 5 Real Solo Pisa capitanata da Pietro Provenzano. La dirigenza CSAin nel nome del presidente Luparini e del vicepresidente Chillà ringraziano i due 'deus ex machina' Davini e Ramon, che permettono a questa associazione di far divertire tanti ragazzi della provincia