Da Pontedera al sogno azzurro: Emanuele Cerri convocato con la nazionale Under 19

Il Futsal Pontedera si tinge di azzurro: Emanuele Cerri, portiere titolare dell'Under 19 bianconera di mister Mario Piludu e riserva tra i pali della prima squadra di mister Ettore Sardelli, è stato convocato dal ct Massimiliano Bellarte in Nazionale Under 19. Emanuele parteciperà lunedì 16 ottobre al raduno di Novarello insieme ai migliori giovani talenti del futsal italiano. In casa Cerri questa è la seconda convocazione in Nazionale di quest'anno, visto che Giacomo Cerri, papà di Emanuele e portiere del Futsal Pontedera, quest'estate ha vestito i colori dell'Italia al Mondiale per non vedenti.

Una notizia che riempie di orgoglio tutto l'ambiente pontederese, che da anni porta avanti una politica societaria basata sulla crescita dei propri giovani nelle varie formazioni Under del Futsal Pontedera e che farà sicuramente da stimolo per tutti i ragazzi che fanno parte delle varie Under bianconere. Il quotidiano lavoro svolto dal Futsal Pontedera con i giovani ha portato negli anni il club bianconero a conquistare tanti successi e tanti titoli a livello regionale tra Under 19 e Under 17. La convocazione di Cerri nella Nazionale Under 19 è un premio assolutamente più che meritato per quanto fatto vedere finora dal ragazzo, che nell'ultima stagione ha avuto anche l'onore di debuttare in Serie B. "Da tutto il Futsal Pontedera vanno a Emanuele le più sentite congratulazioni per questo grande traguardo raggiunto".