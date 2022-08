Emma Cuzzocrea conquista l'argento nei Mondiali Under 19 di canottaggio

Il canottaggio pisano torna a far parlare di sé. Si sono svolte tra sabato 30 e domenica 31 luglio le finali dei mondiali Under 23 e Under 19 al Lido della Schiranna di Varese. Ancora una volta grandi prestazioni delle atlete pisane della Canottieri Arno. Clara Massaria, già campionessa del mondo Under 19, ha gareggiato nella finale dell’Under 23 del due senza piazzandosi al sesto posto. Emma Cuzzocrea, campionessa d’Europa 2022 nel quattro senza è vicecampionessa del mondo Under 19 nel quattro con. Con le sue compagne ha condotto un avvincente gara combattendo contro l’equipaggio americano che ha fatto il record del mondo di specialità ed arrivando ad appena due secondi di distacco.

"Una medaglia d'argento che pesa come un oro!" esulta la società pisana di canottaggio. La piccola di casa Canottieri, Matilde Orsetti, classe 2007, ha partecipato come riserva ai mondiali ed è stata protagonista accendendo la fiamma della manifestazione durante la cerimonia di apertura. "Queste ragazze rendono grande il canottaggio pisano e tutti noi orgogliosi!" è il commento finale della Canottieri Arno.