Una domenica di nuoto e ricordo a Tirrenia: previsti 400 atleti

Si svolgerà domenica 15 ottobre a Tirrenia la 23° edizione del Triathlon Sprint Silver Rank, gara di livello nazionale organizzata dalla Polisportiva Phisio Sport Lab ASD di Pisa. Oltre alla gara di Triathlon, quest’anno si aggiungono altri due eventi sportivi, uno di nuoto in acque libere sulla distanza del Miglio Marino e Mezzo Miglio, che verrà intitolato alla memoria di Eugenio Tursi, recentemente e tragicamente scomparso in un incidente stradale, ed una gara di Para Triathlon, la Mixed Rekay, gara a staffetta per atleti diversamente abili, organizzata in collaborazione con la Federazione Triathlon degli Atleti Paralimpici. Alla presentazione dell’evento sportivo hanno partecipato Frida Scarpa, assessore allo Sport Comune di Pisa, Giulia Gambini, assessore con delega alla disabilità, gli organizzatori Nicola e Marino Pratesi di Phisio Sport Lab ASD, Verter e Matilde Tursi, familiari di Eugenio Tursi, Luca Ravagni, presidente Conflitorale e Alfonso Nardella, presidente CSI Pisa.

"Come amministrazione comunale - dichiara l’assessore Frida Scarpa - ringraziamo la Phisio Sport Lab che porta sul territorio tante manifestazioni sportive importanti, sia per normodotati che per diversamente abili. Ci tengo a dire che deve ribaltarsi il ruolo tra l’amministrazione e le associazioni sportive: siamo noi come Comune che dobbiamo apprezzare l’opportunità di poter collaborare con le associazioni del territorio e poter valorizzare tramite il vostro lavoro, la nostra città. Quindi siamo noi che vi ringraziamo per il grande impegno che come volontari mettere sul territorio, perché ci permette di portare la nostra città ad essere conosciuta a livello nazionale e mondiale: pensiamo che il Para Triathlon di domenica sarà un evento pilota per le Olimpiadi del 2024 per gli atleti paralimpici. Infine nella gara di nuoto di domenica si aggiunge una forte emozione per il memorial che sarà dedicato a Eugenio Tursi: ringrazio per questo la famiglia che ha avuto la forza di portarci la loro testimonianza e di trovare occasioni belle e coinvolgenti come questa per ricordare Eugenio".

"La giornata di domenica è un’occasione importante - ha aggiunto l’assessore Giulia Gambini - perché è la prima volta che Pisa ospita una gara di Para Triathlon: una possibilità per dimostrare tutta la disponibilità da parte della nostra città a collaborare nell’organizzazione di eventi sportivi per persone con disabilità. Una sensibilità che la nostra amministrazione, e in particolare l’assessore allo sport, sta dimostrando da subito, cercando di declinare ogni evento sportivo anche in ambito paralimpico, così da avvicinarlo alla portata di tutti, proprio perché si faccia dello sport un vero motivo di inclusività. Un’opportunità per il nostro territorio, in questo caso offerta dagli organizzatori che ringraziamo fortemente, che la nostra Amministrazione intende proseguire e valorizzare".

"Lo scenario che si presenterà a Tirrenia in questo fine settimana 'libero' dal turismo balneare - spiegano Nicola e Marino Pratesi - è quindi di prima grandezza e di forte emozione, e costituisce una buonissima integrazione di persone che provengono da tutta Italia sia per gareggiare che per visitare il nostro rinnovato litorale pisano. Come organizzatori ringraziamo il Comune di Pisa per la eccellente apertura verso questo sport, con la concessione del patrocinio, la CRI di Pisa, il gruppo Navicelli delle canoe, l’assessorato allo sport, l’assessorato alle disabilità, la Polizia Municipale, il Bagno Imperiale di Tirrenia per l’ospitalità, il gruppo FIDES per il controllo e presidio delle strade, la Confcommercio Pisa e la Regione Toscana per la concessione del patrocinio. Ringrazio infine la famiglia Tursi per il permesso di ricordare con la gara di nuoto Eugenio. Stimiamo che saranno presenti nel complesso delle tre gare circa 400 atleti, senza contare accompagnatori e parenti al seguito. Insomma una gran folla di persone che vivranno e vedranno il concretizzarsi del motto della nostra polisportiva: più sport = più salute".

Sponsor: PRO.MI Sicurezza, Lupetti, Cridav, Nelli, Phisio Fit Club e Fit Around e Cetilar. Viene inoltre ospitato il gruppo promotore di Telethon di Pisa.

Il programma del Triathlon

- 11-12:45 Ritiro pacchi gara presso Bagno Imperiale

- 12:30-13:20 Apertura/Chiusura Zona Cambio in piazza Belvedere a Tirrenia (uomini e donne)

13:40 Spunta Atleti

13:45 Partenza gara Triathlon Sprint

16 Premiazioni

12:30-17 Pasta Party presso Self Service Bagno Imperiale (dietro consegna del 'buono' ricevuto in fase di consegna numero di gara).