Al parco delle Concette grande successo per l'atto conclusivo del progetto SPONC

Grande successo per l’Open Day organizzato dal Cus Pisa in collaborazione con il Comune di Pisa nello splendido scenario del parco delle Concette a Pisa nell'ambito del progetto SPONC, ideato dal Cusi e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport. L'evento aperto alla cittadinanza è stata l’occasione per provare gratuitamente sport come il frisbee, il rugby, la pallavolo, il karate e altre tante piccole attività pensate proprio per tutti, dai più piccoli ai più grandi. L’evento fa parte di un progetto nazionale che si concluderà a Rimini, l’11, 12 e13 novembre, con la partecipazione di tutti i Cus aderenti ed in tale occasione saranno presentati i risultati raggiunti.

Presenti alla manifestazione il responsabile Cus Junior Renato Curci, il segretario generale del Cus Rosario La Spina, il vice presidente del Cus Pisa Giuliano Pizzanelli. Per il Comune di Pisa erano presenti l’assessore alla scuole con delega alla disabilità Sandra Munno, oltre ai consiglieri Maurizio Nerini e Giulia Gambini. "Progetto SPONC è un progetto che il Cusi sta portando avanti in tutta Italia e che il Cus Pisa sta promuovendo ormai da qualche anno - afferma Giuliano Pizzanelli vicepresidente del Cus Pisa - Legare allo sport un modo per vedere lo sport. Sport significa divertimento e il Cusi vuole lanciare quelli che sono gli sport non convenzionali".

"L’idea di fondo del progetto SPONC è quella di insistere sull’idea di sport per tutti aperto a persone con disabilità e non ed insistere sul recupero degli inattivi - afferma Sandra Munno assessore con delega alla disabilità - anche di coloro che lo sport lo hanno abbandonato. Sopratutto i giovani studenti ritenendolo uno sport troppo pressante, inconciliabile con lo studio e difficile da riprendere. Lo sport non è solo competizione, ma anche divertimento, è uno strumento valido e versatile che si presta molto bene a far sentire tutti parte di qualcosa. Per questo si è pensato di organizzare un evento inclusivo dando la possibilità a tutta la cittadinanza di partecipare e di allenarsi in un luogo, anche questo non convenzionale, come un parco pubblico, promuovendo così anche la riappropriazione e il riutilizzo degli spazi pubblici".

"Il progetto è partito a maggio, con inserimento di due corsi, uno di Ultimate Frisbee e uno di Touch Rugby. Quest’ultimo è l’evento finale del progetto in un parco inclusivo e bellissimo - afferma Mariangela Paldino referente progetto SPONC per il Cus Pisa - L’idea di fondo del progetto è che lo sport sia per tutti, persone con disabilità e non, proprio per questo si è cercato di creare un evento inclusivo, per dare la possibilità a tutti di partecipare".