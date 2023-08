La Squadra Corse festeggia i 27 anni di attività e si prepara al Rally di Casciana Terme

Una serata dedicata a tutti coloro che in ventisette anni hanno portato avanti con passione e dedizione l’attività della Squadra Corse Città di Pisa che festeggia questo importante traguardo ogni anno in piena estate, proprio il giorno esatto in cui il notaio Caccetta di ventisette anni fa sigillò l’inizio dell’attività del sodalizio motoristico pisano. Soddisfazione espressa dal presidente Massimo Salvucci che dalla costituzione è sempre stato a capo della scuderia che si è distinta sia per i risultati sportivi.

"Ritrovarsi ogni anno per festeggiare con vecchi e nuovi soci fa veramente piacere - dice il presidente Salvucci e prosegue - anche quest’anno eravamo un centinaio di soci ed abbiamo potuto parlare sia del passato, ma soprattutto dei programmi futuri. Abbiamo premiato con un ricordo sia i soci fondatori che i componenti del Consiglio Direttivo. Un ricordo particolare per uno dei soci fondatori Giovanni Guerzoni che proprio quest’anno ha festeggiato i quarant’anni dal suo inizio, come anche Giuseppe Tricoli che invece di anni di attività ne ha festeggiati trenta".

Quindi una serata dove è stata evidenziata l’attività di questi ventisette anni dove ben 1468 sono stati i soci di cui 867 conduttori, ben 3.428 partecipazioni con oltre mille podi, ma il numero più significativo è quello relativo ai partecipanti all’annuale Corso Co-Piloti con ben 232 giovani o meno giovani che si sono succeduti nelle aule corsi della Squadra Corse Città di Pisa, di cui oltre la metà hanno iniziato l’attività agonistica. Ringraziamenti quindi ai componenti del Consiglio cosiddetto allargato composto da Luca Banti vice presidente della scuderia oltre che socio fondatore, Marco Carmignani, Maurizio Carmignani, Matteo Fichi, Giovanni Guerzoni anche socio fondatore, Laura Macchi, Leanda Macchi Segretaria, Matteo Marmeggi, Fabio Morgantini socio Fondatore, Fabrizio Orsini e Piero Falorni Tesoriere.

Come ogni anno in occasione del 'compleanno' del sodalizio pisano viene fatta una piccola donazione ad un ente benefico e quest’anno sono stati donati 500 euro alla Fondazione Stella Maris, un piccolo contributo che potrà essere utile per l’attività della Fondazione che opera specie nel curare i suoi piccoli pazienti. Ritornando alla parte agonistica, dopo questa breve pausa estiva la Squadra Corse Città di Pisa si appresta ad affrontare il Rally di Casciana Terme, in programma il prossimo week end, con ben nove equipaggi presenti essendo la gara considerata di casa, oltre che con alcuni co-piloti.

Dopo essersi distinto con la sua Fiat Seicento Sporting, Luca Del Testa, proprio per la gara di casa esordirà con una più professionale e prestazionale Peugeot 208 Rally4, una vettura dell’ultima generazione che dividerà per l’occasione con l’esperto Giuseppe Bernardi, al duo è stato assegnato il numero 32. "Mi fa piacere correre con una vettura nuova e performante come la 208 Rally 4 - dice Del Testa e prosegue - ci sarà da capire ed adattarsi a questa macchina che è completamente diversa rispetto a quelle che ho guidato finora. Spero già dallo shake down di riuscire ad avere le giuste indicazioni per poter affrontare la gara con serenità. Puntiamo a fare bella figura".

Vorrà ben figurare anche Lorenzo Ticciati che con alle note Simone Brachi ritroverà la Peugeot 208 ed avrà il numero 39 sulle fiancate. Per lui una stagione in cui sta prendendo confidenza con la vettura francese e dove ha colto la vittoria nell’under 25 al Rally degli Abeti. "Piano piano sto migliorando il feeling con la 208 e spero che le strade di casa possano darmi qualche soddisfazione, io ed il mio navigatore ce la metteremo tutta per ripagare i sacrifici fatta dai nostri partner". Numero 55 per Ruben Fenu navigato dall’esperto Giovanni Guerzoni con l’usuale Renault Clio RS, con cui il duo è attualmente terzo di categoria nel CRZ pur con solo due risultati utili. "Lo scopo nostro è cercare di recuperare i punti per raggiungere la vetta - dice Fenu e - abbiamo il Rally di Casciana ed il Rally di Pistoia per fare punteggio pieno sia per il CRZ che per il Trofeo Rally Toscana e per il Trofeo Michelin, ci giochiamo la stagione in queste due gare".

Numero 73 per l’altro equipaggio di casa composto da Filippo Nannetti e Alessia Tasi con l’usuale Renault Clio Rally 5 con si è distinto nelle ultime due stagioni sia nel Raceday Rally Terra al Casciana. "Non possiamo mancare alla gara di casa. Abbiamo esordito con la Clio Rally5 proprio al nostro Casciana nel 2021 con una bella vittoria di classe e ottimo piazzamento nell’assoluta, lo scorso anno ci siamo ritirati per una guasto nelle prime battute di gara, quest’anno vogliamo riscattarci del ritiro".

Andrea Trovarelli invece, oramai un habitué della gara per l’occasione avrà a disposizione una MG ZR 105 e porterà all’esordio Sabrina Mattiello neo navigatrice uscita dal corso co-piloti 2023 della scuderia, al neo equipaggio è stato assegnato il numero 93. "Una bella emozione e responsabilità - dice Andrea Trovarelli - correre nella gara di casa ed essere affiancato da Sabrina che si è distinta al Corso. Vogliamo fare esperienza e tagliare il traguardo oltre che chiaramente divertirci". Numero 94 per il giovanissimo Tommaso Francalanci che avrà a suo fianco il rientrante Riccardo Squarcini quest’ultimo da oltre vent’anni lontano dal ruolo attivo di co-pilota. "Sono contento di avere a mio fianco Riccardo a mio fianco che pur non correndo da anni è sempre stato dentro l’ambiente e potrà darmi utili consigli per aumentare la mia esperienza. Lo scopo è fare chilometri ed esperienza".

Numero 97 per Fabrizio Orsini e Giusi Lembo con l’usuale Peugeot 106 Rally, con cui hanno effettuato il Coppa Città di Lucca, la vettura è stata completamente rialzata con alcune migliorie e dovrebbe essere meglio sfruttata nelle strade che Orsini dal 2017 ha battuto. "Non nascondo che tengo molto al Rally di Casciana - dice Orsini e prosegue - questa è la gara che ho seguito da quando ho iniziato a frequentare questo sport come spettatore. Il fascino è rimasto immutato e la passione pure, contiamo io e la mia navigatrice Giusy Lembo di arrivare in fondo". Numero 116 per Luca Trovarelli affiancato per l’occasione da Umberto Butelli con la Fiat Seicento. "Avere a fianco Umberto Butelli - dice Trovarelli - è una garanzia, la sua grande esperienza su qualsiasi vettura e fondo potrà darmi veramente un grosso aiuto per conoscere i meccanismi di questo favoloso sport".

Equipaggio tutto rosa quello composto da Sabrina Moscardini che sarà navigata dalla figlia Martina Micheloni a cui è stato attribuito il numero 118. Oltretutto quest’ultima uscita dal corso co-piloti 2023 della scuderia pisana ed esordirà in questo nuovo ruolo proprio al Casciana. "Sono contenta e nello stesso tempo un po' in apprensione per questo esordio di Martina - dice la Moscardini - però la gara la conosco avendola già effettuata sia nel ruolo di navigatrice che di pilota. La macchina è la stessa che ho utilizzato lo scorso anno. Il nostro scopo è fare esperienza e vedere il traguardo, questo sarà la nostra vittoria". Oltre i nove equipaggi presenti ci sarà anche un co-pilota della scuderia, Michele Crecchi, che detterà le note a Andrea Caroti e con il numero 76. Il duo esordirà con la nuova Renault Clio Rally 5.

Quindi una massiccia e sentita presenza al Rally di Casciana Terme che quest’anno avrà la novità della partenza da Pontedera sabato 2 settembre alle ore 20.05 e la disputa della prova spettacolo denominato Premio Pontedera Città dei Motori alle ore 20.30, per poi entrare nel riordino notturno. Domenica 3 settembre la gara vera e propria con la disputa delle Prove Speciali di Casciana Terme di Km. 4,4 (P.S. n. 2 ore 10.29 e P.S. 5 ore 14.47) Montevaso di Km. 12,89 (P.S. 3 ore 10.47 e P.S. 6 ore 15.05) e Miemo di Km. 13,08 (P.S. 4 ore 11.38 e P.S. 7 ore 15.56). In tutto quindi saranno 7 tratti cronometrati per Km. 62,89 su un percorso globale di Km. 235,92. Arrivo finale a Casciana Terme domenica alle ore 16.45.